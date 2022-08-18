Температура повітря 19 серпня протягом дня коливатиметься в межах +25+28 градусів, на сході та півдні +27+32 градуси. Грози можуть пройти у східній частині, на Півдні України та в Дніпрі
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Спаса сонячно буде в західних, північних областях та значною мірою в центральних. Дощів не передбачається.
У східній частині, на Півдні України та в Дніпрі з районами пройдуть короткочасні грозові дощі,
– повідомила синоптикиня.
Без опадів 19 серпня буде в Києві. Як написала Наталка Діденко, у п'ятницю повітря прогріється до +27 градусів.
Погода в містах України 19 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30