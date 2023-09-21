Тепло, кое-где пожарная опасность и грозы: прогноз погоды в Украине на 22 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 22 сентября, будет теплой с переменной облачностью. Дождь будет только в трех регионах Украины.
Синоптики прогнозируют в среднем 23 – 25 градусов тепла в течение дня. Однако в Киеве и области предупредили о пожарной опасности.
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Какая будет погода в регионах Украины
По всей территории Украины 22 сентября дождей не ожидают. Правда, исключение – Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.
В Карпатах ночью и утром будет туманная погода. На всей территории Украины ветер будет юго-восточный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
Ночью во всех регионах температура воздуха прогреется не более чем на 12 – 16 градусов тепла.
В Киеве и Киевской области будет 13 – 15 градусов ночью и 24 – 26 градусов тепла в течение дня. Синоптики предупредили, что 22 – 24 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в Волынской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киевской и других регионах. Исключение составляют только Карпаты и некоторые другие области.
Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра
Погода в украинских городах
- Киев +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +23...+25
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +25...+27
- Донецк +23...+25
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / Карта Укргидрометцентра