Тепло, кое-где пожарная опасность и грозы: прогноз погоды в Украине на 22 сентября

Погода в Украине в пятницу, 22 сентября, будет теплой с переменной облачностью. Дождь будет только в трех регионах Украины.

Синоптики прогнозируют в среднем 23 – 25 градусов тепла в течение дня. Однако в Киеве и области предупредили о пожарной опасности.

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Какая будет погода в регионах Украины

По всей территории Украины 22 сентября дождей не ожидают. Правда, исключение – Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

В Карпатах ночью и утром будет туманная погода. На всей территории Украины ветер будет юго-восточный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Ночью во всех регионах температура воздуха прогреется не более чем на 12 – 16 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области будет 13 – 15 градусов ночью и 24 – 26 градусов тепла в течение дня. Синоптики предупредили, что 22 – 24 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в Волынской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киевской и других регионах. Исключение составляют только Карпаты и некоторые другие области.



Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

Погода в украинских городах

Киев +24...+26

Ужгород +23...+25

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +24...+26

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +23...+25

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +25...+27

Донецк +23...+25

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / Карта Укргидрометцентра