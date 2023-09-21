Синоптики прогнозують в середньому 23 – 25 градусів тепла протягом дня. Проте у Києві та області попередили про пожежну небезпеку.

Дивіться також Спека повертається: як довго ще буде тепло восени

Якою буде погода в регіонах України

На всій території України 22 вересня дощів не очікують. Щоправда, виняток – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

У Карпатах вночі та вранці подекуди буде туманна погода. На всій території України вітер буде південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі у всіх регіонах температура повітря прогріється не більше ніж на 12 – 16 градусів тепла.

У Києві та Київській області буде 13 – 15 градусів вночі та 24 – 26 градусів тепла протягом дня. Синоптики попередили, що 22 – 24 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Волинській, Чернігівській та Полтавській областях, а також на Київщині та в інших регіонах. Виняток становлять тільки Карпати та деякі інші області.



Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

Погода в українських містах

Київ +24...+26

Ужгород +23...+25

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +24...+26

Чернівці +23...+25

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +23...+25

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +23...+25

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру