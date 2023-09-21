Синоптики прогнозують в середньому 23 – 25 градусів тепла протягом дня. Проте у Києві та області попередили про пожежну небезпеку.
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Якою буде погода в регіонах України
На всій території України 22 вересня дощів не очікують. Щоправда, виняток – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.
У Карпатах вночі та вранці подекуди буде туманна погода. На всій території України вітер буде південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі у всіх регіонах температура повітря прогріється не більше ніж на 12 – 16 градусів тепла.
У Києві та Київській області буде 13 – 15 градусів вночі та 24 – 26 градусів тепла протягом дня. Синоптики попередили, що 22 – 24 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Волинській, Чернігівській та Полтавській областях, а також на Київщині та в інших регіонах. Виняток становлять тільки Карпати та деякі інші області.
Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру
Погода в українських містах
- Київ +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +24...+26
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру