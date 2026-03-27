27 марта, 15:35
До +18, но местами с дождями и сильным ветром: погода 28 марта

София Рожик

Суббота, 28 марта, в Украине будет теплой. Температура воздуха прогреется до +18.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 марта?

На небе в этот день будет облачно с прояснениями.

На большинстве территории осадков не прогнозируется, только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем будет небольшой дождь.

Обратите внимание! На востоке и юго-востоке страны ночью и утром будет туман.

Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в Карпатах днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +2 – +7, а днем +13 – +18. Прохладнее день будет в Карпатах, где ожидается +4 – +9.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +13...+15.

Прогноз погоды на 28 марта / Карта Укргидрометцентра

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Погода в Украине: последние новости

  • Синоптик Виталий Постригань предупредил, что вскоре в Украине изменится характер погоды. В частности, в прогнозах появятся дожди.

  • А представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что снижение температур на несколько градусов ожидается после 29 марта.

  • Среднемесячная температура в апреле ожидается в пределах +8 – +11, в Карпатах +5 – +7 градусов, что соответствует климатической норме. Между тем месячное количество осадков прогнозируется на уровне 30 – 50 миллиметров, в Карпатах 60 – 90 миллиметров, что составляет 80–120% от нормы.