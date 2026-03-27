До +18, но местами с дождями и сильным ветром: погода 28 марта
Суббота, 28 марта, в Украине будет теплой. Температура воздуха прогреется до +18.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 марта?
На небе в этот день будет облачно с прояснениями.
На большинстве территории осадков не прогнозируется, только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем будет небольшой дождь.
Обратите внимание! На востоке и юго-востоке страны ночью и утром будет туман.
Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в Карпатах днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать +2 – +7, а днем +13 – +18. Прохладнее день будет в Карпатах, где ожидается +4 – +9.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды на 28 марта / Карта Укргидрометцентра
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Погода в Украине: последние новости
Синоптик Виталий Постригань предупредил, что вскоре в Украине изменится характер погоды. В частности, в прогнозах появятся дожди.
А представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что снижение температур на несколько градусов ожидается после 29 марта.
Среднемесячная температура в апреле ожидается в пределах +8 – +11, в Карпатах +5 – +7 градусов, что соответствует климатической норме. Между тем месячное количество осадков прогнозируется на уровне 30 – 50 миллиметров, в Карпатах 60 – 90 миллиметров, что составляет 80–120% от нормы.