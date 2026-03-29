До 20 градусов тепла, но с дождями в некоторых регионах: какой будет погода 30 марта
30 марта в Украине будет преобладать облачная погода с дождями в большинстве регионов. В то же время ночью в части областей осадков не прогнозируют, а температура будет оставаться умеренной.
Температура в большинстве областей Украины будет свидетельствовать о господстве весны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Украине 30 марта?
В понедельник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в большинстве регионов, однако ночью в северных и большинстве западных областей осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В западных областях днем будет прохладнее – 6 – 11 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью прогнозируют 6 – 11 градусов тепла, днем – 14 – 19 градусов тепла.
В Киевской области и столице также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, однако днем пройдет дождь. Ветер будет северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 9 11 градусов тепла.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет температура в регионах Украины?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +17...+19.
Погода в Украине 30 марта / Карта Укргидрометцентра
Что нужно знать о погоде в ближайшие дни?
Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань рассказал, что в начале апреля в Украине ожидается похолодание из-за арктического вторжения из Скандинавии. Активный циклон принесет сильные дожди, грозы и возможны осадки в виде мокрого снега.
В апреле средняя температура составит около 11 градусов тепла, а в Карпатах – 5 – 7 градусов, что является привычным для этого времени года. За месяц в Украине ожидается 30 – 50 миллиметров осадков, в Карпатах – 60 – 90 миллиметров. Это примерно соответствует норме или немного ее превышает (80–120% от обычного уровня).