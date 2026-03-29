До 20 градусов тепла, но с дождями в некоторых регионах: какой будет погода 30 марта
29 марта, 15:22
До 20 градусов тепла, но с дождями в некоторых регионах: какой будет погода 30 марта

Юлия Харченко

30 марта в Украине будет преобладать облачная погода с дождями в большинстве регионов. В то же время ночью в части областей осадков не прогнозируют, а температура будет оставаться умеренной.

Температура в большинстве областей Украины будет свидетельствовать о господстве весны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 30 марта?

В понедельник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в большинстве регионов, однако ночью в северных и большинстве западных областей осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В западных областях днем будет прохладнее – 6 – 11 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью прогнозируют 6 – 11 градусов тепла, днем – 14 – 19 градусов тепла.

В Киевской области и столице также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, однако днем пройдет дождь. Ветер будет северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 9 11 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах Украины?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +18...+20;
  • Донецк +19...+21;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +17...+19.


Погода в Украине 30 марта / Карта Укргидрометцентра

Что нужно знать о погоде в ближайшие дни?

  • Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань рассказал, что в начале апреля в Украине ожидается похолодание из-за арктического вторжения из Скандинавии. Активный циклон принесет сильные дожди, грозы и возможны осадки в виде мокрого снега.

  • В апреле средняя температура составит около 11 градусов тепла, а в Карпатах – 5 – 7 градусов, что является привычным для этого времени года. За месяц в Украине ожидается 30 – 50 миллиметров осадков, в Карпатах – 60 – 90 миллиметров. Это примерно соответствует норме или немного ее превышает (80–120% от обычного уровня).