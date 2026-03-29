До 20 градусов тепла, но с дождями в некоторых регионах: какой будет погода 30 марта

30 марта в Украине будет преобладать облачная погода с дождями в большинстве регионов. В то же время ночью в части областей осадков не прогнозируют, а температура будет оставаться умеренной.

Температура в большинстве областей Украины будет свидетельствовать о господстве весны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 30 марта?

В понедельник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в большинстве регионов, однако ночью в северных и большинстве западных областей осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В западных областях днем будет прохладнее – 6 – 11 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью прогнозируют 6 – 11 градусов тепла, днем – 14 – 19 градусов тепла.

В Киевской области и столице также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, однако днем пройдет дождь. Ветер будет северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит 3 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 9 11 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах Украины?

Киев +15...+17;

Ужгород +13...+15;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +15...+17;

Сумы +16...+18;

Полтава +17...+19;

Днепр +17...+19;

Запорожье +18...+20;

Донецк +19...+21;

Луганск +18...+20;

Харьков +17...+19.



Погода в Украине 30 марта / Карта Укргидрометцентра

