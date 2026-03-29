Температура у більшості областей України все ж буде свідчити про панування весни. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 30 березня?

У понеділок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть у більшості регіонів, однак уночі в північних і більшості західних областей опадів не передбачається. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У західних областях вдень буде прохолодніше – 6 – 11 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі прогнозують 6 – 11 градусів тепла, вдень – 14 – 19 градусів тепла.

У Київській області та столиці також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, проте вдень пройде дощ. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 11 градусів тепла.

Якою буде температура у регіонах України?

Київ +15...+17;

Ужгород +13...+15;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +15...+17;

Суми +16…+18;

Полтава +17...+19;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +19...+21;

Луганськ +18...+20;

Харків +17...+19.



Погода в Україні 30 березня / Карта Укргідрометцентру

