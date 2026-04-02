24 Канал Новости Украины Дожди и местами грозы: какой будет погода в Украине 3 апреля
2 апреля, 14:43
Дожди и местами грозы: какой будет погода в Украине 3 апреля

Юлия Харченко

В пятницу, 3 апреля, в Украине сохранится теплая, но влажная погода с осадками и местами грозами. Синоптики также предупреждают о туманах в отдельных регионах и переменном ветре.

Температура поднимется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 3 апреля?

В пятницу, 3 апреля, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления. То есть над территорией страны будет господствовать теплая и влажная воздушная масса. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве регионов, кроме западных областей Украины, прогнозируют небольшие дожди. Днем в центральных областях местами возможны грозы. Ночью и утром в центральных и южных регионах местами будет образовываться туман, это может создать препятствие для видимости на дорогах.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, а в западных областях днем усилится до 7 – 12 метров в секунду и станет северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5 – 10 градусов тепла, днем поднимется до 13 – 18 градусов тепла.

Что синоптики прогнозируют для Киева и области?

На Киевщине и в самой столице также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами ночью. Ветер будет оставаться слабым – 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 5 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов тепла, в столице ночью 8 – 10 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +16...+18;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +16...+18;
  • Луганск +17...+19;
  • Харьков +16...+18.


Погода в Украине 3 апреля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?

  • Специалист Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что в начале апреля в Украине ожидается ухудшение погоды с дождями, а в некоторых областях возможны грозы. До 3 апреля погода будет облачной с прояснениями, с новыми осадками, прежде всего в южных областях.

  • На выходных 4 – 5 апреля в Украине ожидается влияние антициклона из Западной Европы, что стабилизирует погоду и повысит температуру в украинских регионах. На следующей неделе температура может достигать 20 градусов тепла в некоторых областях Украины.

  • Однако, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 9 и 10 апреля в восточных, северных и центральных областях Украины ожидается снижение температуры. Он также добавил, что в эти дни возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.