Вернутся ли морозы: синоптик рассказала, чем в этом году удивит март в Украине

Март в Украине обещает быть стабильным в погодном плане без резких температурных скачков и аномальных осадков. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура будет колебаться в пределах 1–7 градусов тепла.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в комментарии УНН.

Какой будет погода в марте?

Синоптик объяснила, что начало марта будет проходить под влиянием антициклона. Из-за повышенного атмосферного давления на старте месяца существенных осадков не ожидается, а в большинстве регионов днем будет сохраняться плюсовая температура.

Первая декада марта как раз таки будет с дефицитом осадков, потому что будет преобладать антициклональный характер погоды. Над территорией Восточной Европы будет господствовать поле повышенного атмосферного давления,

– сообщила Птуха.

По ее словам, это обеспечит в основном спокойные погодные условия, и по крайней мере в течение первых пяти суток существенных осадков не прогнозируется. Она добавила, что отдельные атмосферные фронты возможны на северо-востоке, однако их интенсивность еще будут уточнять.

Среднемесячная температура в марте составит +1...+7 градусов. В то же время в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут превысить норму на 1,5 – 2,5 градуса.

По прогнозам, количество осадков прогнозируется в пределах 30 – 53 миллиметров, а в горных районах - 60 – 98 миллиметров.

В общем, по словам експертки, март – это переходный и контрастный месяц. Исторически он демонстрировал как почти летние температуры, так и сильные морозы. Однако в этом году прогнозируется постепенное повышение температуры без резких скачков.

Хорошо, что ночью еще сохраняется небольшой минус, ведь это не дает снегу таять слишком резко и сдерживает повышение уровня воды в реках,

– подытожила Наталья Птуха.

Когда прекратятся снег и дожди?