Вернутся ли морозы: синоптик рассказала, чем в этом году удивит март в Украине
- Март в Украине будет стабильным со среднемесячной температурой от +1 до +7 градусов и без существенных осадков в начале месяца.
- В западных областях, Житомирской, Винницкой и Одесской области температура может превысить норму на 1,5 – 2,5 градуса, количество осадков составит в пределах 30 – 53 мм, а в горных районах - 60 – 98 мм.
Март в Украине обещает быть стабильным в погодном плане без резких температурных скачков и аномальных осадков. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура будет колебаться в пределах 1–7 градусов тепла.
Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в комментарии УНН.
Какой будет погода в марте?
Синоптик объяснила, что начало марта будет проходить под влиянием антициклона. Из-за повышенного атмосферного давления на старте месяца существенных осадков не ожидается, а в большинстве регионов днем будет сохраняться плюсовая температура.
Первая декада марта как раз таки будет с дефицитом осадков, потому что будет преобладать антициклональный характер погоды. Над территорией Восточной Европы будет господствовать поле повышенного атмосферного давления,
– сообщила Птуха.
По ее словам, это обеспечит в основном спокойные погодные условия, и по крайней мере в течение первых пяти суток существенных осадков не прогнозируется. Она добавила, что отдельные атмосферные фронты возможны на северо-востоке, однако их интенсивность еще будут уточнять.
Среднемесячная температура в марте составит +1...+7 градусов. В то же время в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут превысить норму на 1,5 – 2,5 градуса.
По прогнозам, количество осадков прогнозируется в пределах 30 – 53 миллиметров, а в горных районах - 60 – 98 миллиметров.
В общем, по словам експертки, март – это переходный и контрастный месяц. Исторически он демонстрировал как почти летние температуры, так и сильные морозы. Однако в этом году прогнозируется постепенное повышение температуры без резких скачков.
Хорошо, что ночью еще сохраняется небольшой минус, ведь это не дает снегу таять слишком резко и сдерживает повышение уровня воды в реках,
– подытожила Наталья Птуха.
Когда прекратятся снег и дожди?
По данным Укргидрометцентра, 26 февраля в восточных и юго-восточных областях выпадет мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега. В течение ночи в Карпатах также ожидается незначительный снег, в большинстве областей – гололедица.
В течение 27 – 28 февраля осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни в ночные часы будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. В Карпатах, а 28 февраля и в северо-восточных областях возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза.
В дневное время, по данным синоптиков, температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в южных и западных частях будет 2 – 8 градусов тепла.