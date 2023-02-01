Зима возвращается: прогноз погоды в Украине на 2 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 2 февраля, погода в Украине будет облачной. Синоптики говорят, что во всех областях следует ожидать снег.
В западных областях прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории – небольшой снег с дождем.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Водителей и пешеходов просят быть осторожными, ведь дороги местами укроет гололед. Ветер будет в основном юго-западный, 7-12 метров в секунду, на западе страны ожидают порывы ветра, 15-20 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 5 градусов мороза, а днем будет колебаться от 2 до 3 градусов тепла. В южной части страны воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла.
В Карпатах ожидают умеренный снег, местами горы покроет метель. Температура в регионе ночью будет составлять 4-9 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 2 февраля. По ее словам, в четверг в большинстве областей Украины местами выпадет снег и мокрый снег.
На юге вероятность осадков будет меньше. Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в южной части – от 4 до 7 градусов тепла. Диденко отмечает, что в Киеве прогнозируется мокрый снег, а на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться.
Кроме того, по прогнозам синоптикини, похолодание в Украине начнется в ближайшие выходные. А вся следующая неделя будет морозной и с периодическим снегом.
Какая погода в городах Украины
- Ужгород – +2...+4
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Винница – +1...+3
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы – +1…+3
- Чернигов – 0…+2
- Суммы – 0…+2
- Полтава – +1…+3
- Днепр – +2…+4
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +1...+3
- Луганск – 0…+2
- Харьков – +1...+3
- Киев – +1...+3