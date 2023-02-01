Зима возвращается: прогноз погоды в Украине на 2 февраля

В четверг, 2 февраля, погода в Украине будет облачной. Синоптики говорят, что во всех областях следует ожидать снег.

В западных областях прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории – небольшой снег с дождем.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Водителей и пешеходов просят быть осторожными, ведь дороги местами укроет гололед. Ветер будет в основном юго-западный, 7-12 метров в секунду, на западе страны ожидают порывы ветра, 15-20 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 5 градусов мороза, а днем будет колебаться от 2 до 3 градусов тепла. В южной части страны воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла.

В Карпатах ожидают умеренный снег, местами горы покроет метель. Температура в регионе ночью будет составлять 4-9 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 2 февраля. По ее словам, в четверг в большинстве областей Украины местами выпадет снег и мокрый снег.

На юге вероятность осадков будет меньше. Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в южной части – от 4 до 7 градусов тепла. Диденко отмечает, что в Киеве прогнозируется мокрый снег, а на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться.

Кроме того, по прогнозам синоптикини, похолодание в Украине начнется в ближайшие выходные. А вся следующая неделя будет морозной и с периодическим снегом.

Какая погода в городах Украины

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +1…+3

Чернигов – 0…+2

Суммы – 0…+2

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – 0…+2

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3

Погода в Украине на 2 февраля / Фото Укргидрометцентр