У західних областях прогнозують помірний мокрий сніг та дощ. На решті території – невеликий сніг з дощем.

До теми Весна взимку, сильні морози і тенденція до потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Водіїв та пішоходів просять бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця. Вітер пануватиме переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, на заході країни очікують пориви вітру, 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Натомість у південній частині країни повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла.

В Карпатах очікують помірний сніг, місцями гори вкриє хуртовина. Температура в регіоні вночі складатиме 4-9 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 2 лютого. За її словами, у четвер в більшості областей України місцями випаде сніг та мокрий сніг.

На півдні ймовірність опадів буде найменшою. Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, у південній частині – від 4 до 7 градусів тепла. Діденко наголошує, що у Києві передбачається мокрий сніг, а на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися.

Крім того, за прогнозами синоптикині, похолодання в Україні розпочнеться у найближчі вихідні. А увесь наступний тиждень буде морозним та з періодичним снігом.

Яка погода у містах України

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0…+2

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3

Погода в Україні на 2 лютого / Фото Укргідрометцентр