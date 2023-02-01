У західних областях прогнозують помірний мокрий сніг та дощ. На решті території – невеликий сніг з дощем.

До теми Весна взимку, сильні морози і тенденція до потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Водіїв та пішоходів просять бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця. Вітер пануватиме переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, на заході країни очікують пориви вітру, 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Натомість у південній частині країни повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла.

В Карпатах очікують помірний сніг, місцями гори вкриє хуртовина. Температура в регіоні вночі складатиме 4-9 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 2 лютого. За її словами, у четвер в більшості областей України місцями випаде сніг та мокрий сніг.

На півдні ймовірність опадів буде найменшою. Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, у південній частині – від 4 до 7 градусів тепла. Діденко наголошує, що у Києві передбачається мокрий сніг, а на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися.

Крім того, за прогнозами синоптикині, похолодання в Україні розпочнеться у найближчі вихідні. А увесь наступний тиждень буде морозним та з періодичним снігом.

Яка погода у містах України

  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +1...+3
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – +1...+3
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – +1...+3
  • Луцьк – +1...+3
  • Рівне – +1...+3
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +1…+3
  • Чернігів – 0…+2
  • Суми – 0…+2
  • Полтава – +1…+3
  • Дніпро – +2…+4
  • Запоріжжя – +3...+5
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – 0…+2
  • Харків – +1...+3
  • Київ – +1...+3

Погода в Україні на 2 лютого / Фото Укргідрометцентр