У західних областях прогнозують помірний мокрий сніг та дощ. На решті території – невеликий сніг з дощем.
До теми Весна взимку, сильні морози і тенденція до потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Водіїв та пішоходів просять бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця. Вітер пануватиме переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, на заході країни очікують пориви вітру, 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Натомість у південній частині країни повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла.
В Карпатах очікують помірний сніг, місцями гори вкриє хуртовина. Температура в регіоні вночі складатиме 4-9 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.
Прогноз від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 2 лютого. За її словами, у четвер в більшості областей України місцями випаде сніг та мокрий сніг.
На півдні ймовірність опадів буде найменшою. Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, у південній частині – від 4 до 7 градусів тепла. Діденко наголошує, що у Києві передбачається мокрий сніг, а на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися.
Крім того, за прогнозами синоптикині, похолодання в Україні розпочнеться у найближчі вихідні. А увесь наступний тиждень буде морозним та з періодичним снігом.
Яка погода у містах України
- Ужгород – +2...+4
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +3...+5
- Черкаси – +1…+3
- Чернігів – 0…+2
- Суми – 0…+2
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +2…+4
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – 0…+2
- Харків – +1...+3
- Київ – +1...+3
Погода в Україні на 2 лютого / Фото Укргідрометцентр