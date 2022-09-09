Дожди по всей Украине и сильные ветры: прогноз погоды на 10 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Большинство территории Украины в субботу, 10 сентября, покроют дожди. Также дождливую погоду в Украине будет сопровождать сильный ветер.
Осадки в Украине охватят западные, северные, центральные области, кроме Днепра с районами, местами Одесщины и Николаевщины. Без осадков в субботу будет на Востоке Украины, Запорожье, Херсоне и Крыму
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 10 сентября в большинстве областей Украины, кроме восточной части, юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений, до 15 – 22 метров в секунду.
Дожди могут сопровождаться грозами, сильным ветром юго-восточного направления.
Температура воздуха существенно снизится на севере и в центре Украины +9+13 градусов.
На остальной территории, как отметила Наталья Диденко, ожидается в течение дня +15+19 градусов, в южной части, в Черновицкой области и Закарпатье +19 +23 градуса.
В Киеве тоже ожидаются дожди и похолодание до +10+12 градусов. Также в столице прогнозируют местами сильные порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +20..+22
Николаев – +22...+24
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +15...+17
Сумы – +16...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +21..+23
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +13...+15