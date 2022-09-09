Дожди по всей Украине и сильные ветры: прогноз погоды на 10 сентября

Большинство территории Украины в субботу, 10 сентября, покроют дожди. Также дождливую погоду в Украине будет сопровождать сильный ветер.

Осадки в Украине охватят западные, северные, центральные области, кроме Днепра с районами, местами Одесщины и Николаевщины. Без осадков в субботу будет на Востоке Украины, Запорожье, Херсоне и Крыму

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 10 сентября в большинстве областей Украины, кроме восточной части, юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений, до 15 – 22 метров в секунду.

Дожди могут сопровождаться грозами, сильным ветром юго-восточного направления.

Температура воздуха существенно снизится на севере и в центре Украины +9+13 градусов.

На остальной территории, как отметила Наталья Диденко, ожидается в течение дня +15+19 градусов, в южной части, в Черновицкой области и Закарпатье +19 +23 градуса.

В Киеве тоже ожидаются дожди и похолодание до +10+12 градусов. Также в столице прогнозируют местами сильные порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +20..+22

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +15...+17

Сумы – +16...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +21..+23

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 10 сентября / Фото Укргидрометцентра.