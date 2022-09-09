Опади в Україні охоплять західні, північні, центральні області, окрім Дніпра з районами, подекуди Одещину та Миколаївщину. Без опадів у суботу на Сході України, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму

До теми Литиме як з відра: синоптики попередили українців про дощі й похолодання

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 10 вересня у більшості областей України, окрім східної частини, південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, до 15 – 22 метрів за секунду.

Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку.

Повідомляється, що температура повітря суттєво знизиться на півночі та в центрі України +9+13 градусів.

На решті території, як зазначила Наталка Діденко, очікується впродовж дня +15+19 градусів, у південній частині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +19+23 градуси.

У Києві теж очікуються дощі та похолодання до +10+12 градусів. Також у столиці прогнозують місцями сильні пориви південно-східного вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +20..+22

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +15...+17

Суми – +16...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +21..+23

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 10 вересня / Фото Укргідрометцентру