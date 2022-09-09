Опади в Україні охоплять західні, північні, центральні області, окрім Дніпра з районами, подекуди Одещину та Миколаївщину. Без опадів у суботу на Сході України, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму
До теми Литиме як з відра: синоптики попередили українців про дощі й похолодання
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 10 вересня у більшості областей України, окрім східної частини, південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, до 15 – 22 метрів за секунду.
Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку.
Повідомляється, що температура повітря суттєво знизиться на півночі та в центрі України +9+13 градусів.
На решті території, як зазначила Наталка Діденко, очікується впродовж дня +15+19 градусів, у південній частині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +19+23 градуси.
У Києві теж очікуються дощі та похолодання до +10+12 градусів. Також у столиці прогнозують місцями сильні пориви південно-східного вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +17...+19
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +20..+22
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +15...+17
Суми – +16...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +21..+23
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 10 вересня / Фото Укргідрометцентру