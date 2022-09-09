Протягом 10 – 11 вересня на території Чернігівської області очікуються значні дощі та І рівень небезпеки – жовтий. Про це повідомив очільник регіону В'ячеслав Чаус.

Зверніть увагу Коли погода у вересні зіпсується остаточно – падатимуть дощі та буде холодно

Негода атакує Чернігівщину

Загальна кількість опадів у регіоні очікується близькою до місячної норми (в межах 30 – 70 міліметрів).

У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках із підтопленням понижених місць у населених пунктах.

Якою буде погода по всій Україні

Синоптики прогнозують суттєву зміну погодних умов. Протягом 10 – 11 вересня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі.

Місцями будуть грози та пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Очікується І рівень небезпечності – жовтий.

Крім того, 10 вересня у Сумській, Полтавській, Донецькій областях, в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні вже зафіксували перші заморозки

На Півночі України вже зафіксували перші заморозки. Мовиться про 1 – 2 градуси морозу на висоті 2 сантиметри від ґрунту.

Відповідну інформацію повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Похолодання зафіксували в ніч проти 2 вересня.

"Цієї ночі (мовиться про ніч проти 2 вересня – 24 канал) вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 – 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордону", – заявила Наталія Голеня.