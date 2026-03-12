Укр Рус
24 Канал Новости Украины Где пригреет до +20, и закончатся ли наконец морозы: прогноз погоды на 13 марта
12 марта, 14:32
3

Где пригреет до +20, и закончатся ли наконец морозы: прогноз погоды на 13 марта

Маргарита Волошина

Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет малооблачной и без осадков. В большинстве областей синоптики прогнозируют комфортные температуры, местами пригреет до 20 градусов тепла, а в ночные часы возможны понижения.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Когда может похолодать в Украине: синоптик назвала дату

Какой будет погода 13 марта?

Согласно прогнозу, в течение пятницы, 13 марта, в Украине будет преобладать поле повышенного давления, поэтому осадков пока не будет. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов тепла, на Закарпатье пригреет до 20 градусов тепла.

Несколько холоднее, согласно обнародованной информации, будет в Карпатах и на побережье морей. По данным синоптиков, там в течение пятницы предусматривают колебания от 8 до 13 градусов тепла, но там тоже будет солнечно.

Какая погода будет в Киеве и области?

В области температура воздуха в ночное время составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в дневные часы синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В столице диапазон колебаний будет ниже.

В Киеве в течение ночи предусматривают от 0 до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 13 до 15 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +7...+9;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +14...+16.


Прогноз погоды в Украине на 13 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода вскоре?

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в конце недели температурные показатели могут несколько снизиться, тепло будет сдержанным. С понедельника синоптическая ситуация может измениться.

  • Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что наиболее ощутимые изменения погоды ожидаются с 16 марта. Атмосферное давление начнет снижаться. В этот период в некоторых регионах могут пройти незначительные дожди и мокрый снег.