Где пригреет до +20, и закончатся ли наконец морозы: прогноз погоды на 13 марта
Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет малооблачной и без осадков. В большинстве областей синоптики прогнозируют комфортные температуры, местами пригреет до 20 градусов тепла, а в ночные часы возможны понижения.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Когда может похолодать в Украине: синоптик назвала дату
Какой будет погода 13 марта?
Согласно прогнозу, в течение пятницы, 13 марта, в Украине будет преобладать поле повышенного давления, поэтому осадков пока не будет. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов тепла, на Закарпатье пригреет до 20 градусов тепла.
Несколько холоднее, согласно обнародованной информации, будет в Карпатах и на побережье морей. По данным синоптиков, там в течение пятницы предусматривают колебания от 8 до 13 градусов тепла, но там тоже будет солнечно.
Какая погода будет в Киеве и области?
В области температура воздуха в ночное время составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в дневные часы синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В столице диапазон колебаний будет ниже.
В Киеве в течение ночи предусматривают от 0 до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 13 до 15 градусов тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 13 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода вскоре?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в конце недели температурные показатели могут несколько снизиться, тепло будет сдержанным. С понедельника синоптическая ситуация может измениться.
Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что наиболее ощутимые изменения погоды ожидаются с 16 марта. Атмосферное давление начнет снижаться. В этот период в некоторых регионах могут пройти незначительные дожди и мокрый снег.