24 Канал Новости Украины
12 апреля, 17:43
Ночью заморозки, днем до +16: прогноз погоды в Украине на 13 апреля

Ирина Чеботникова

Первый день после Пасхи будет теплым. Но только днем, поскольку ночью будут заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там добавили, что в некоторых областях ночью и днем пройдет дождь.

Какая будет погода 13 апреля?

На Обливальный понедельник будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве центральных и южных областей, днем в Украине, кроме запада, местами небольшой дождь. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и в воздухе заморозки 0...-3; днем +9...+14, на Закарпатье до +17 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 13 апреля

Здесь тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. По области ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

По области ночью заморозки 0...-3 градусов, температура днем +9...+14. В Киеве ночью заморозки 0...-2, температура днем +10...+12 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +10...+12
  • Ужгород +14...+16
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +11...+13
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Винница +11...+13
  • Одесса +11...+13
  • Николаев +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +11...+13
  • Сумы +11...+13
  • Полтава +11...+13
  • Днепр +11...+13
  • Запорожье +11...+13
  • Донецк +12...+14
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +13...+15


Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / Укргидрометцентр 

Когда будет меньше дождей в апреле?

  • Заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу рассказал, что этого можно ожидать уже с 13 апреля. Но незначительные дожди еще будут.

  • Теплее всего будет на Закарпатье. В восточных регионах воздух будет прогреваться постепенно.