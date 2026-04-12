Ночью заморозки, днем до +16: прогноз погоды в Украине на 13 апреля
Первый день после Пасхи будет теплым. Но только днем, поскольку ночью будут заморозки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там добавили, что в некоторых областях ночью и днем пройдет дождь.
Какая будет погода 13 апреля?
На Обливальный понедельник будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве центральных и южных областей, днем в Украине, кроме запада, местами небольшой дождь. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и в воздухе заморозки 0...-3; днем +9...+14, на Закарпатье до +17 градусов.
Прогноз погоды в Киеве на 13 апреля
Здесь тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. По области ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
По области ночью заморозки 0...-3 градусов, температура днем +9...+14. В Киеве ночью заморозки 0...-2, температура днем +10...+12 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +14...+16
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +11...+13
- Винница +11...+13
- Одесса +11...+13
- Николаев +11...+13
- Херсон +11...+13
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +11...+13
- Сумы +11...+13
- Полтава +11...+13
- Днепр +11...+13
- Запорожье +11...+13
- Донецк +12...+14
- Луганск +13...+15
- Харьков +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / Укргидрометцентр
Когда будет меньше дождей в апреле?
Заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу рассказал, что этого можно ожидать уже с 13 апреля. Но незначительные дожди еще будут.
Теплее всего будет на Закарпатье. В восточных регионах воздух будет прогреваться постепенно.