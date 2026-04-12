Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там додали, що в деяких областях уночі та вдень пройде дощ.

Яка буде погода 13 квітня?

На Обливаний понеділок буде хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, окрім заходу, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0...-3; вдень +9...+14, на Закарпатті до +17 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 13 квітня

Тут теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

По області вночі заморозки 0...-3 градусів, температура вдень +9...+14. У Києві вночі заморозки 0...-2, температура вдень +10...+12 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +14...+16

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +11...+13

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +11...+13

Вінниця +11...+13

Одеса +11...+13

Миколаїв +11...+13

Херсон +11...+13

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +11...+13

Суми +11...+13

Полтава +11...+13

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +12...+14

Луганськ +13...+15

Харків +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / Укргідрометцентр

