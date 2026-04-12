Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там додали, що в деяких областях уночі та вдень пройде дощ.
Яка буде погода 13 квітня?
На Обливаний понеділок буде хмарно з проясненнями.
Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, окрім заходу, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0...-3; вдень +9...+14, на Закарпатті до +17 градусів.
Прогноз погоди в Києві на 13 квітня
Тут теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
По області вночі заморозки 0...-3 градусів, температура вдень +9...+14. У Києві вночі заморозки 0...-2, температура вдень +10...+12 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +14...+16
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +11...+13
- Вінниця +11...+13
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +11...+13
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +11...+13
- Суми +11...+13
- Полтава +11...+13
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +11...+13
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +13...+15
- Харків +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / Укргідрометцентр
Коли буде менше дощів у квітні?
Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу розповів, що цього можна чекати уже з 13 квітня. Але незначні дощі ще будуть.
Найтепліше буде на Закарпатті. У східних регіонах повітря прогріватиметься поступово.