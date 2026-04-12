Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там додали, що в деяких областях уночі та вдень пройде дощ.

Дивіться також Чи випаде сильний сніг у квітні в Україні: синоптик дав чітку відповідь

Яка буде погода 13 квітня?

На Обливаний понеділок буде хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, окрім заходу, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0...-3; вдень +9...+14, на Закарпатті до +17 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 13 квітня

Тут теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

По області вночі заморозки 0...-3 градусів, температура вдень +9...+14. У Києві вночі заморозки 0...-2, температура вдень +10...+12 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +10...+12
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +11...+13
  • Одеса +11...+13
  • Миколаїв +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +11...+13
  • Суми +11...+13
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +11...+13
  • Запоріжжя +11...+13
  • Донецьк +12...+14
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +13...+15

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / Укргідрометцентр

Коли буде менше дощів у квітні?

  • Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу розповів, що цього можна чекати уже з 13 квітня. Але незначні дощі ще будуть.

  • Найтепліше буде на Закарпатті. У східних регіонах повітря прогріватиметься поступово.