Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там добавили, что в некоторых областях ночью и днем пройдет дождь.

Смотрите также Выпадет ли сильный снег в апреле в Украине: синоптик дал четкий ответ

Какая будет погода 13 апреля?

На Обливальный понедельник будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве центральных и южных областей, днем в Украине, кроме запада, местами небольшой дождь. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и в воздухе заморозки 0...-3; днем +9...+14, на Закарпатье до +17 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 13 апреля

Здесь тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. По области ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

По области ночью заморозки 0...-3 градусов, температура днем +9...+14. В Киеве ночью заморозки 0...-2, температура днем +10...+12 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +14...+16

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +11...+13

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +11...+13

Винница +11...+13

Одесса +11...+13

Николаев +11...+13

Херсон +11...+13

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +11...+13

Сумы +11...+13

Полтава +11...+13

Днепр +11...+13

Запорожье +11...+13

Донецк +12...+14

Луганск +13...+15

Харьков +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / Укргидрометцентр

Когда будет меньше дождей в апреле?