Половина страны с весной, половина с морозом до -10: погода на 16 февраля
В понедельник, 16 февраля, в Украине будет холоднее, чем накануне. Местами мороз достигнет -10 градусов.
Но так будет не по всей Украине. Например, на юге и востоке ожидаем +6...+8 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также После непродолжительного тепла на Киев надвигаются десятиградусные морозы: сколько они продлятся
Какой будет погода 16 февраля?
Синоптики прогнозируют, что 16 февраля будет облачно. Ночью в западных областях умеренный снег, в Винницкой и Житомирской областях снег умеренный, местами значительный.
В большинстве северных областей значительный снег, метель. На остальной территории мокрый снег и дождь.
В Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя; днем небольшой снег.
На востоке страны преимущественно дождь, на северо-востоке страны умеренные осадки (в западных, южных и Винницкой областях без существенных осадков).
В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Украине, кроме запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях -7...-12 градусов; на Прикарпатье и севере страны -4...-9.
В большинстве центральных и Сумской областях от +3 до -2 градусов, на востоке и юго-востоке +3...+8.
Какой прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 16 февраля?
Здесь также будет облачно. Ночью значительный снег, днем местами небольшой. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 18 метров в секунду, ночью и утром метели.
Температура по области ночью и днем -4...-9 градусов. В Киеве ночью и днем -7...-9.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
16 февраля ночью в Киевской и Черниговской областях значительный снег, в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь.
Из-за этого объявили І уровень опасности (желтый).
В Украине, кроме запада, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром метели.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Где объявили предупреждение на 16 февраля 2026 года / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -9...-7
- Ужгород -3...-1
- Львов -7...-5
- Ивано-Франковск -7...-5
- Тернополь -10...-8
- Черновцы -7...-5
- Хмельницкий -10...-8
- Луцк -10...-8
- Ровно -10...-8
- Житомир -10...-8
- Винница -10...-8
- Одесса 0...-2
- Николаев +0...+2
- Херсон +4...+6
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы 0...-2
- Чернигов -7...-5
- Сумы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр +3....+5
- Запорожье +5...+7
- Донецк +6...+8
- Луганск +5...+7
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / Укргидрометцентр
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Надолго ли вернулись морозы в Украину?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха говорит, что похолодание будет недолгим. Предположительно, понедельник и вторник станут самыми холодными.
Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань объяснил, почему мороз вернулся. Дело в двух южных вихрях, заряженных средиземноморской влагой. И в морозном воздухе из Скандинавии.