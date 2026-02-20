Ночью будет очень холодно: прогноз погоды на 21 февраля

В субботу, 21 февраля, украинцев ждет холодная морозная погода ночью. Днем местами будет плюсовая температура или небольшой минус.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Как это часто бывает, в разных регионах погода будет отличаться.

Какой будет погода 21 февраля?

Прогнозируют переменную облачность без осадков, только на востоке и юго-востоке страны ночью снег.

В северной части ночью и утром местами туман; на дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду (на юге страны северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду).

Температура ночью -13...-18 градусов, на севере местами -20 градусов, днем -2...-9.

На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -5...-11, днем от -2 до +3.

В Крыму ночью около нуля, днем +3...+8.

Что прогнозируют в Киеве и Киевской области 21 февраля?

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ночью и утром по области местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью -13...-18 градусов, местами -20, днем -3....-8. В Киеве ночью -13...-15 градусов, днем -3...-5 градусов.

Погода в областных центрах

Киев -5...-3

Ужгород 0...+2

Львов -5...-3

Ивано-Франковск -5...-3

Тернополь -5...-3

Черновцы -5...-3

Хмельницкий -5...-3

Луцк -5...-3

Ровно -5...-3

Житомир -5...-3

Винница -4...-2

Одесса 0...+2

Николаев 0...+2

Херсон 0...+2

Симферополь +5...+7

Кропивницкий -4...-2

Черкассы -4...-2

Чернигов -5...-3

Сумы -5...-3

Полтава -4...-2

Днепр 0...+2

Запорожье 0....+2

Донецк -4...-2

Луганск -7...-5

Харьков -7...-5



Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / Укргидрометцентр

Будут ли дальше морозы?

Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань предупредил, что возможны подтопления, ведь с понедельника будет оттепель. И в выходные действительно пройдут сильные морозы.