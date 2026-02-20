Ночью будет очень холодно: прогноз погоды на 21 февраля
В субботу, 21 февраля, украинцев ждет холодная морозная погода ночью. Днем местами будет плюсовая температура или небольшой минус.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Как это часто бывает, в разных регионах погода будет отличаться.
Какой будет погода 21 февраля?
Прогнозируют переменную облачность без осадков, только на востоке и юго-востоке страны ночью снег.
В северной части ночью и утром местами туман; на дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду (на юге страны северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду).
Температура ночью -13...-18 градусов, на севере местами -20 градусов, днем -2...-9.
На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -5...-11, днем от -2 до +3.
В Крыму ночью около нуля, днем +3...+8.
Что прогнозируют в Киеве и Киевской области 21 февраля?
Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ночью и утром по области местами туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью -13...-18 градусов, местами -20, днем -3....-8. В Киеве ночью -13...-15 градусов, днем -3...-5 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев -5...-3
- Ужгород 0...+2
- Львов -5...-3
- Ивано-Франковск -5...-3
- Тернополь -5...-3
- Черновцы -5...-3
- Хмельницкий -5...-3
- Луцк -5...-3
- Ровно -5...-3
- Житомир -5...-3
- Винница -4...-2
- Одесса 0...+2
- Николаев 0...+2
- Херсон 0...+2
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий -4...-2
- Черкассы -4...-2
- Чернигов -5...-3
- Сумы -5...-3
- Полтава -4...-2
- Днепр 0...+2
- Запорожье 0....+2
- Донецк -4...-2
- Луганск -7...-5
- Харьков -7...-5
Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / Укргидрометцентр
Будут ли дальше морозы?
Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань предупредил, что возможны подтопления, ведь с понедельника будет оттепель. И в выходные действительно пройдут сильные морозы.