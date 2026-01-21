Сильные морозы должны ослабнуть: прогноз погоды на 22 января

Погода в Украине в четверг, 22 января, будет менее морозной из-за снижения атмосферного давления и более теплого воздуха. Во многих областях столбики термометров покажут более высокие температуры, чем в последние дни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время ожидается увеличение облачности днем.

Смотрите также Когда ослабнут морозы, и прошел ли пик холода: ответ синоптика

Какая погода будет в Украине 22 января?

Синоптики отмечают, что несмотря на облачность существенных осадков в Украине в четверг, 22 января, не прогнозируется. Снег из-за влажного воздуха выпадет только на Юго-Западе страны, а в Одесской области может быть мокрый снег и дождь.

Постепенно мороз должен стать более слабым. В западных и южных областях ночью и утром местами прогнозируют туман. На дорогах может образовываться гололедица.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

На Западе ночью прогнозируют от 14 до 19 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -6...-11 градусов. На Закарпатье одновременно синоптики ожидают плюсовую температуру – от 0 до 3 градусов тепла.

В южных регионах ночью температура может быть от 4 до 9 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов. В остальных областях температура будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза ночью и -4...-9 градусов днем.

Какая погода прогнозируется в областных центрах?

Киев -6...-4;

Ужгород 0...+2;

Львов -9...-7;

Ивано-Франковск -9...-7;

Тернополь -9...-7;

Черновцы -7...-5;

Хмельницкий -7...-5;

Луцк -11...-9;

Ровно -9...-7;

Житомир -8...-6;

Винница -5...-3;

Одесса +2...+4;

Николаев +1...+3;

Херсон +2...+4;

Симферополь +4...+6;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -8...-6;

Сумы -7...-5;

Полтава -7...-5;

Днепр -7...-5;

Запорожье -1...+1;

Донецк -7...-5;

Луганск -9...-7;

Харьков -8...-6.



Прогноз погоды в Украине на 22 января / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшее время?