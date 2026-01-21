Сильные морозы должны ослабнуть: прогноз погоды на 22 января
Погода в Украине в четверг, 22 января, будет менее морозной из-за снижения атмосферного давления и более теплого воздуха. Во многих областях столбики термометров покажут более высокие температуры, чем в последние дни.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время ожидается увеличение облачности днем.
Какая погода будет в Украине 22 января?
Синоптики отмечают, что несмотря на облачность существенных осадков в Украине в четверг, 22 января, не прогнозируется. Снег из-за влажного воздуха выпадет только на Юго-Западе страны, а в Одесской области может быть мокрый снег и дождь.
Постепенно мороз должен стать более слабым. В западных и южных областях ночью и утром местами прогнозируют туман. На дорогах может образовываться гололедица.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
На Западе ночью прогнозируют от 14 до 19 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -6...-11 градусов. На Закарпатье одновременно синоптики ожидают плюсовую температуру – от 0 до 3 градусов тепла.
В южных регионах ночью температура может быть от 4 до 9 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов. В остальных областях температура будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза ночью и -4...-9 градусов днем.
Какая погода прогнозируется в областных центрах?
- Киев -6...-4;
- Ужгород 0...+2;
- Львов -9...-7;
- Ивано-Франковск -9...-7;
- Тернополь -9...-7;
- Черновцы -7...-5;
- Хмельницкий -7...-5;
- Луцк -11...-9;
- Ровно -9...-7;
- Житомир -8...-6;
- Винница -5...-3;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +1...+3;
- Херсон +2...+4;
- Симферополь +4...+6;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -8...-6;
- Сумы -7...-5;
- Полтава -7...-5;
- Днепр -7...-5;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк -7...-5;
- Луганск -9...-7;
- Харьков -8...-6.
Прогноз погоды в Украине на 22 января / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какая погода будет в ближайшее время?
Как 24 Канал сообщал ранее, с 22 января ожидается потепление. однако уже в конце месяца возможно временное возвращение сильных морозов.
В последующие дни синоптики не прогнозируют в Украине сильных осадков. Местами возможен незначительный снег. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье он будет сопровождаться дождем.