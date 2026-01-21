Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас очікується більшення хмарності вдень.
Яка погода буде в Україні 22 січня?
Синоптики зазначають, що попри хмарність суттєвих опадів в Україні в четвер, 22 січня, не прогнозується. Сніг через вологе повітря випаде лише на Південному Заході країни, а на Одещині може бути мокрий сніг та дощ.
Поступово мороз має стати більш слабким. У західних та південних областях уночі та вранці подекуди прогнозують туман. На дорогах може отворюватися ожеледиця.
Вітер очікується південно-східний та східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
На Заході вночі прогнозують від 14 до 19 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -6…-11 градусів. На Закарпатті водночас синоптики очікують плюсову температуру – від 0 до 3 градусів тепла.
У південних регіонах уночі температура може бути від 4 до 9 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів підіймуться до 0…+5 градусів. У решті областей температура коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу вночі та -4…-9 градусів удень.
Яка погода прогнозується в обласних центрах?
- Київ -6...-4;
- Ужгород 0…+2;
- Львів -9…-7;
- Івано-Франківськ -9…-7;
- Тернопіль -9…-7;
- Чернівці -7…-5;
- Хмельницький -7…-5;
- Луцьк -11…-9;
- Рівне -9…-7;
- Житомир -8…-6;
- Вінниця -5…-3;
- Одеса +2…+4;
- Миколаїв +1…+3;
- Херсон +2…+4;
- Сімферополь +4…+6;
- Кропивницький -5…-3;
- Черкаси -5…-3;
- Чернігів -8…-6;
- Суми -7…-5;
- Полтава -7…-5;
- Дніпро -7…-5;
- Запоріжжя -1…+1;
- Донецьк -7…-5;
- Луганськ -9…-7;
- Харків -8…-6.
Прогноз погоди в Україні на 22 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Яка погода буде найближчим часом?
Як 24 Канал повідомляв раніше, від 22 січня очікується потепління. однак вже наприкінці місяця можливе тимчасове повернення сильних морозів.
У наступні дні синоптики не прогнозують в Україні сильних опадів. Місцями можливий незначний сніг. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті він буде супроводжуватися дощем.