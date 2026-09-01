От +8 ночью до +31 днем: Украину ждут резкие перепады температур

В первые дни сентября в Украине сохранится теплая погода, однако во многих областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Дневная температура в основном составит +22…+27 градусов, а в Закарпатье и на юге воздух прогреется до +31.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду и температуру ожидать в ближайшие дни?

В среду, 2 сентября, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди. Осадки возможны на Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а ночью также местами на севере страны. На остальной территории осадков не будет.

Однако уже 3 и 4 сентября дожди местами пройдут уже в большинстве областей. Кое-где они будут сопровождаться грозами. Ветер преимущественно западный, со скоростью 5 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8…+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов, а в Закарпатье и на юге Украины воздух прогреется до +31 градуса.

Какая температура и погода ожидается в Украине 2 – 4 сентября / Карты Укргидрометцентра

Напомним, согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, сентябрь 2026 года в Украине ожидается близким к климатической норме. Средняя температура воздуха составит +11…+18 градусов, тогда как многолетние показатели для этого месяца – +13…+17 градусов.

Что касается осадков, в большинстве регионов прогнозируется 37 – 76 миллиметров, а в Карпатах – 74 – 106 миллиметров. Это соответствует примерно 80 – 120% климатической нормы.