Только на Востоке и Юге Украины кое-где будет теплее, чем предыдущего дня. По всей Украине синоптики предусматривают не только облачную погоду, но и свежий ветер, скоростью 5–10 метров в секунду.

Достойно внимания Будут ли весной морозы и снег: какую погоду прогнозируют в марте

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Холоднее всего новую неделю встретят области на Западе и Севере государства, где синоптики прогнозируют температуру от -1 до +2. Ночью столбики термометра могут опуститься и до -4. Также украинцев ожидают снегопады и дожди, иногда значительные. Они минуют только Волынскую, Ровненскую и Черниговскую области.

Что касается Востока Украины, то там температура за окном в течение дня будет колебаться в пределах от +3 до +14. Осадков тоже будет меньше. На Юге же столбики термометра будут подниматься выше – до +15. Дождь идти будет в Николаевской и Одесской областях.

Погода в городах Украины 27 февраля

Киев – 0...+2

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +8...+10

Николаев – +11...+13

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +9...+11

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +6...+8

Харьков – +3...+5



Прогноз погоды на 27 февраля / Данные Укргидрометцентра