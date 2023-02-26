Лише на Сході та Півдні України подекуди буде тепліше, ніж попереднього дня. По всій Україні синоптики передбачають також не лише хмарну погоду, а й свіжий вітер, швидкістю 5–10 метрів на секунду.

Варте уваги Чи будуть навесні морози та сніг: яку погоду прогнозують у березні

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Найхолодніше новий тиждень зустрінуть області на Заході та Півночі держави, де синоптики прогнозують температуру від -1 до +2. Вночі ж стовпчики термометра можуть опуститися й до -4. Також українців очікують снігопади та дощі, подекуди значні. Вони оминуть лише Волинську, Рівненську та Чернігівську області

Щодо Сходу України, то там температура за вікном впродовж дня коливатиметься в межах від +3 аж до +14. Опадів також буде менше. На Півдні ж стовпчики термометра підійматимуться найвище – до +15. Дощитиме ж у Миколаївській та Одеській областях.

Погода у містах України 27 лютого

Київ – 0...+2

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +6...+8

Харків – +3...+5



Прогноз погоди на 27 лютого / Дані Укргідрометцентру