Лише на Сході та Півдні України подекуди буде тепліше, ніж попереднього дня. По всій Україні синоптики передбачають також не лише хмарну погоду, а й свіжий вітер, швидкістю 5–10 метрів на секунду.
Варте уваги Чи будуть навесні морози та сніг: яку погоду прогнозують у березні
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Найхолодніше новий тиждень зустрінуть області на Заході та Півночі держави, де синоптики прогнозують температуру від -1 до +2. Вночі ж стовпчики термометра можуть опуститися й до -4. Також українців очікують снігопади та дощі, подекуди значні. Вони оминуть лише Волинську, Рівненську та Чернігівську області
Щодо Сходу України, то там температура за вікном впродовж дня коливатиметься в межах від +3 аж до +14. Опадів також буде менше. На Півдні ж стовпчики термометра підійматимуться найвище – до +15. Дощитиме ж у Миколаївській та Одеській областях.
Погода у містах України 27 лютого
Київ – 0...+2
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +6...+8
Харків – +3...+5
Прогноз погоди на 27 лютого / Дані Укргідрометцентру