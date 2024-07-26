Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 27 июля: прогноз погоды в Украине

26 июля 2024, 15:36
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Источник:

Укргидрометцентр

Похолодание длилось недолго, и столбики термометров снова будут показывать до +30. Конечно, это не адские +37 или даже +40, но все равно довольно жарко.

Кое-где пройдут дожди, но в целом в Украину возвращается сильная жара. Это касается, в частности, выходных 27 – 28 июля.

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Какой будет погода в Украине на 27 июля

Следует ожидать переменную облачность и без осадков, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +14...+19, на юге страны до +23 градусов; днем +27...+32, в западных областях +24...+29; на высокогорье Карпат ночью +7...+12, днем +19...+24 градусов.

Прогноз погоды на 27 июля в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, в Киеве ночью +17...+19, днем около +30.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

26 – 29 июля в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +27...+29
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +27...+29
  • Винница +29...+31
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +30...+32
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +29...+31
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +28...+30


Прогноз погоды в Украине на 27 июля / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова