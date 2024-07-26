Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 27 июля: прогноз погоды в Украине
Источник:Укргидрометцентр
Похолодание длилось недолго, и столбики термометров снова будут показывать до +30. Конечно, это не адские +37 или даже +40, но все равно довольно жарко.
Кое-где пройдут дожди, но в целом в Украину возвращается сильная жара. Это касается, в частности, выходных 27 – 28 июля.
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Какой будет погода в Украине на 27 июля
Следует ожидать переменную облачность и без осадков, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью +14...+19, на юге страны до +23 градусов; днем +27...+32, в западных областях +24...+29; на высокогорье Карпат ночью +7...+12, днем +19...+24 градусов.
Прогноз погоды на 27 июля в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, в Киеве ночью +17...+19, днем около +30.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
26 – 29 июля в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львов +27...+29
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +27...+29
- Винница +29...+31
- Одесса +31...+33
- Николаев +31...+33
- Херсон +30...+32
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +29...+31
- Сумы +27...+29
- Полтава +29...+31
- Днепр +31...+33
- Запорожье +30...+32
- Донецк +28...+30
- Луганск +27...+29
- Харьков +28...+30