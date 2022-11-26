Снегопады и туман: прогноз погоды в Украине на 27 ноября
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 27 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода. Синоптики предупреждают о возможных снегопадах в конце дня.
Туман окутает западные и частично восточные области Украины. Из-за плохой видимости на дорогах водителей призывают быть особенно внимательными.
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Какая погода ожидается в Украине
С утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Небольшой снег будет идти ночью, но к утру уже закончится. Во второй половине дня он восстановится и к вечеру вступит в силу.
Небольшой мокрый снег и дождь предполагается в Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской и Николаевской областях.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в юго-восточной части, днем и в Закарпатье и Одесской области 1 – 6 градусов тепла.
Самая теплая погода будет в Крыму, южных и восточных областях, а также на Закарпатье и Полтавщине. Воздух здесь прогреется до 3 – 5 градусов.
В остальных регионах страны температура будет держаться около 0 градусов, однако из-за повышенной влажности будет казаться, что на улице холоднее. Дожди ожидаются на всей территории Украины, за исключением Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Погода в городах страны 27 ноября.
- Киев – -1…+1
- Ужгород – +3...+5
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – 0...+2
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +3...+5
- Кропивницкий – +1…+3
- Черкассы – -1…+1
- Чернигов – -1…+1
- Суммы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +3…+5
- Донецк – +3…+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +1...+3
- Симферополь – +3…+5