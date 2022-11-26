Туман огорне західні та частково східні області Україні. Через погану видимість на автошляхах водіїв закликають бути особливо уважними.
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Яка погода очікується в Україні
З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме вночі, але до ранку вже закінчиться. У другій половині дня він відновиться і до вечора набере силу.
Невеликий мокрий сніг та дощ передбачають у Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській та Миколаївській областях.
У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Одещині 1 – 6 градусів тепла.
Найтеплішою погода буде в Криму, південних і східних областях, а також на Закарпатті та Полтавщині. Повітря тут прогріється до 3 – 5 градусів.
У решті регіонів країни температура триматиметься близько 0 градусів, однак через підвищену вологість здаватиметься, що на вулиці холодніше. Дощі очікуються по всій території України, за винятком Харківської, Донецької та Луганської областей.
Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода у містах країни 27 листопада
- Київ – -1…+1
- Ужгород – +3...+5
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +3...+5
- Кропивницький – +1…+3
- Черкаси – -1…+1
- Чернігів – -1…+1
- Суми – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +3…+5
- Донецьк – +3…+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +1...+3
- Сімферополь – +3…+5