7 апреля, 17:15
Холодно, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 8 апреля

Ирина Чеботникова

На среду, 8 апреля, синоптики прогнозируют неуютную погоду. Ночью пойдет даже мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

К теме Украину засыпает снегом: аномальная непогода накрыла север и запад: в 

Какой прогноз погоды в Украине на 8 апреля?

Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов (на поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0...-3); днем +4...+9. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0...-3.

Неуютную погоду в Украине будет предопределять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений, 
– объяснили в Укргидрометцентре.

Какая погода будет в Киеве 8 апреля?

Также облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3); днем +4...+9; в Киеве ночью +1...+3; днем +6...+8.

Погода в областных центрах

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Винница +6...+8
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +7...+9
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +6...+8
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +9...+11
  • Харьков +6...+8


Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / Укргидрометцентр

В Украине ощутимо холодает

  • В Киеве несколько дней подряд шел град град. А с 7 по 9 апреля в Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу назвал такие колебания температуры нормальными. Ведь весна – это все же переходный сезон.