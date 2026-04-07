Холодно, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 8 апреля

На среду, 8 апреля, синоптики прогнозируют неуютную погоду. Ночью пойдет даже мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой прогноз погоды в Украине на 8 апреля?

Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов (на поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0...-3); днем +4...+9. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0...-3.

Неуютную погоду в Украине будет предопределять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Какая погода будет в Киеве 8 апреля?

Также облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3); днем +4...+9; в Киеве ночью +1...+3; днем +6...+8.

Погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +6...+8

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +8...+10

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +6...+8

Сумы +7...+9

Полтава +6...+8

Днепр +7...+9

Запорожье +8...+10

Донецк +8...+10

Луганск +9...+11

Харьков +6...+8



Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / Укргидрометцентр

В Украине ощутимо холодает