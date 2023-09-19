Температура снизится и пройдут дожди: какой будет погода в Украине 20 сентября

Синоптики прогнозируют на 20 сентября облачную погоду с прояснениями. Температура составит в среднем +23 градуса, то есть будет ниже, чем 19 сентября.

В среду, 20 сентября, в Украине станет немного прохладнее, временами дождь. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь солнышко тоже выглянет. Любуйтесь осенней красотой, пока позволяет погода!

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Какая будет погода в Украине 20 сентября

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Одесской областях ожидаем кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в западных областях западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +12...+17 градусов, в восточных и северо-восточных областях +8...+13 градусов; днем +19...+24 градуса, в восточных областях и южной части до +27 градусов.

Погода в столице и области

Там тоже будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22 градуса.

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики напоминают, что 19 – 21 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волынской, Черниговской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сухая погода и высокие температуры повышают риск возгорания. Пожалуйста, будьте осторожны в это время – не сжигайте сухую стерню, не бросайте окурки в лесу и не охотьтесь!

Пожарная опасность в Украине 20 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +22...+24

Ровно +21...+23

Житомир +21...+23

Винница +21...+23

Одесса +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +22...+24

Чернигов +21...+23

Сумы +20...+22

Полтава +22...+24

Днепр +23...+25

Запорожье +24...+26

Донецк +23...+25

Луганск +23…+25

Харьков +24…+26

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября 2023 года / Укргидрометцентр