Последние теплые дни: прогноз погоды на 30 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В последний день сентября по всей Украине будет тепло и без осадков. Средняя температура в субботу 30 сентября составит +25 градусов, на Востоке традиционно более жарко – местами до +27. Осень дает о себе знать ночными температурами: кое-где они достигнут +6...+8 градусов.
Буквально через несколько дней, в начале октября, дневная температура снизится и пойдут дожди. Пользуемся случаем полюбоваться солнышком, тем более что 30 сентября – это выходной.
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Какая будет погода в Украине 30 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, лишь на крайнем Западе днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, на юге +12...+17 градусов; днем в Украине +22...+27 градусов, на высокогорье Карпат +15...+20 градусов.
Погода в столице и области
В этом регионе также переменная облачность и без осадков, как и по всей стране. Ветер ночью восточный, днем южный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11, днем +22...+27 градусов, в Киеве ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
29 сентября – 2 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поскольку в Украине давно не было дождей и удерживается высокая температура воздуха, пожарная опасность все еще серьезная. Не будем пренебрегать простыми правилами, пусть наш отдых будет экологичным для окружающей среды: нельзя жечь костры в лесах, сжигать сухую стерню, оставлять окурки. Также в лесах нельзя охотиться и ездить на машине.
Пожарная опасность в Украине 30 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +25...+27
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / Укргидрометцентр