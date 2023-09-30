Последние теплые дни: прогноз погоды на 30 сентября

30 сентября 2023, 06:30
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Источник:

Укргидрометцентр

В последний день сентября по всей Украине будет тепло и без осадков. Средняя температура в субботу 30 сентября составит +25 градусов, на Востоке традиционно более жарко – местами до +27. Осень дает о себе знать ночными температурами: кое-где они достигнут +6...+8 градусов.

Буквально через несколько дней, в начале октября, дневная температура снизится и пойдут дожди. Пользуемся случаем полюбоваться солнышком, тем более что 30 сентября – это выходной.

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Какая будет погода в Украине 30 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, лишь на крайнем Западе днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, на юге +12...+17 градусов; днем в Украине +22...+27 градусов, на высокогорье Карпат +15...+20 градусов.

Погода в столице и области

В этом регионе также переменная облачность и без осадков, как и по всей стране. Ветер ночью восточный, днем южный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11, днем +22...+27 градусов, в Киеве ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

29 сентября – 2 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поскольку в Украине давно не было дождей и удерживается высокая температура воздуха, пожарная опасность все еще серьезная. Не будем пренебрегать простыми правилами, пусть наш отдых будет экологичным для окружающей среды: нельзя жечь костры в лесах, сжигать сухую стерню, оставлять окурки. Также в лесах нельзя охотиться и ездить на машине.


Пожарная опасность в Украине 30 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +23...+25
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова