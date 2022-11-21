Какая будет погода в Украине

Синоптики предупредили, что на Западе, Востоке и в Центре возможна гололедица. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность.

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Кроме того, в западных областях прогнозируют туман, который еще больше усложнит дорожное движение. Ветер будет ощутим. Он будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В целом в течение дня в Украине будет пасмурно. Дождь обещают:

на Востоке;

в Запорожье;

в Днепропетровской области;

Херсонской области;

Крым.

На остальной территории Украины без осадков. Мокрый снег возможен ночью в северных и центральных областях. Кое-где будет происходить налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градуса. В Одесской и Николаевской областях будет теплее.

Кстати, синоптик Наталья Диденко рассказала, что атмосферные фронты со снегами уже покидают территорию нашей страны.

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Прогноз в городах Украины

Ужгород – 0...+2

Львов – -2...0

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -2...0

Черновцы – -1...0

Хмельницкий – -2...0

Луцк – -2...0

Ровно – -2...0

Житомир – -2...-0

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+7

Николаев – +2...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+11

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...0

Сумы – +1...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +5...+8

Запорожье – +7...+10

Донецк – +7...+11

Луганск – +7...+12

Харьков – +7...+9

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра