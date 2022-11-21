Яка буде погода в Україні

Синоптики попередили, що на Заході, Сході та в Центрі можлива ожеледиця. Тому водіям потрібно бути обережними.

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Крім того, у західних областях прогнозують туман, який ще більше ускладнить дорожній рух. Вітер буде відчутний. Він рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Загалом впродовж дня в Україні буде похмуро. Дощ обіцяють:

на Сході;

на Запоріжжі;

у Дніпропетровській області;

Херсонській області;

Криму.

На решті території України без опадів. Мокрий сніг можливий тільки вночі у північних та центральних областях. Подекуди відбуватиметься налипання мокрого снігу. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах -3...+2 градусів. В Одеській та Миколаївській областях буде тепліше.

До речі, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що атмосферні фронти зі снігами вже покидають територію нашої країни.

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Прогноз у містах України

Ужгород – 0...+2

Львів – -2...0

Івано-Франківськ – -2...0

Тернопіль – -2...0

Чернівці – -1...0

Хмельницький – -2...0

Луцьк – -2...0

Рівне – -2...0

Житомир – -2...-0

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+7

Миколаїв – +2...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +7...+11

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...0

Суми – +1...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +5...+8

Запоріжжя – +7...+10

Донецьк – +7...+11

Луганськ – +7...+12

Харків – +7...+9

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру