Мощные молнии и палящее солнце: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

Погода в Украине в выходные, 20 – 21 августа, будет контрастной. Дожди и грозы в субботу покроют Восток, а в воскресенье – переместятся на Запад.

В субботу в западных областях будет царить настоящая летняя погода. Небо будет днем без осадков.

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Какая будет погода в субботу, 20 августа

На Закарпатье синоптики традиционно прогнозируют более высокую температуру воздуха. Там столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. Ночи на Западе будут уже достаточно холодными – +14…+16 градусов.

В Киеве воздух будет не жарким, а достаточно комфортным и теплым – +24...+26 градусов. Солнце чаще будет прятаться за облаками.

Где будут грозы и дожди

В Чернигове,

Сумах,

Харьков,

Полтаве,

Днепре,

Луганск,

Донецк,

Запорожье,

Херсон,

Симферополь.

При этом воздух в этих городах все равно будет жарким. На Востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +27...+26 градусов.

Жарко будет и на Юге Украины. В Николаеве синоптики прогнозируют +28...+30 градусов.



Прогноз погоды на 20 августа.

Прогноз на воскресенье, 21 августа

В воскресенье грозы переместятся на Запад Украины. В частности, гром, молнию и дождь прогнозируют уже во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах и Ужгороде. Температура воздуха опустится на несколько градусов. Ниже всего будет во Львове и Прикарпатье - +25 ... +27 градусов.

Во всех других городах Украины синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Температура воздуха на Востоке и Юге останется на том же уровне, что и в субботу. В то же время в Киеве станет теплее – воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду на Западе, Юге и Севере и 7 – 12 метров в секунду – на Востоке.



Прогноз погоды на воскресенье, 21 августа / Карта Укргидрометцентра