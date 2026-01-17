Более 20 градусов мороза и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 18 января

Укр Рус
17 января, 17:02
Обновлено - 17:04, 17 января

Надежда Батюк

Погода в Украине в воскресенье, 18 января, будет достаточно прохладной. В большинстве регионов синоптики прогнозируют морозы.

Также в течение суток возможна переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков по всей Украине сутки пройдут без осадков, только в Крыму возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-восточным со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от -15 до -20 градусов, в северной части – местами -21...-24 градусов. Тогда как днем ожидается -10...-15 градусов мороза. На юге страны и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9...-14 мороза, днем – -1...-6 мороза.

Какая погода ожидается в украинских городах?

  • Киев -12...-10;
  • Ужгород 0...-2;
  • Львов -13...-11;
  • Ивано-Франковск -13...-11;
  • Тернополь -13...-11;
  • Черновцы -13...-11;
  • Хмельницкий -13...-11;
  • Луцк -13...-11;
  • Ровно -13...-11;
  • Житомир -13...-11;
  • Винница -13...-11;
  • Одесса -6...-4;
  • Николаев -4...-2;
  • Херсон -6...-4;
  • Симферополь -4...-2;
  • Кропивницкий -13...-11;
  • Черкассы -13...-11;
  • Чернигов -13...-11;
  • Сумы -13...-11;
  • Полтава -13...-11;
  • Днепр -12...-10;
  • Запорожье -6...-4;
  • Донецк -9...-7;
  • Луганск -10...-8;
  • Харьков -13...-11.


Прогноз погоды в Украине на 18 января / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?

  • Снижение температуры до 30 градусов мороза пока не предвидится. В то же время низкие показатели еще задержатся в Украине. Синоптики отметили, что достоверный прогноз погоды составляют на период от 3 до 5 суток, и пока известны только погодные условия, которые стоит ожидать до 21 января, и пока морозов до -30 не будет.

  • По данным Укргидрометцентра, только в северных областях в течение 18 – 19 января местами возможно снижение температуры в пределах от 22 до 25 градусов мороза, более низких показателей не ожидается.

  • Однако признаков того, что вскоре отойдут морозы или придет потепление, пока нет. Частичное ослабление холода в ближайшее время возможно только на Закарпатье. Синоптик Волынского областного гидрометцентра Светлана Дриганюк предполагала, что погода в Украине еще как минимум в ближайшие две недели будет оставаться морозной.