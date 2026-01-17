Более 20 градусов мороза и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 18 января

Погода в Украине в воскресенье, 18 января, будет достаточно прохладной. В большинстве регионов синоптики прогнозируют морозы.

Также в течение суток возможна переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков по всей Украине сутки пройдут без осадков, только в Крыму возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-восточным со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от -15 до -20 градусов, в северной части – местами -21...-24 градусов. Тогда как днем ожидается -10...-15 градусов мороза. На юге страны и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9...-14 мороза, днем – -1...-6 мороза.

Какая погода ожидается в украинских городах?

Киев -12...-10;

Ужгород 0...-2;

Львов -13...-11;

Ивано-Франковск -13...-11;

Тернополь -13...-11;

Черновцы -13...-11;

Хмельницкий -13...-11;

Луцк -13...-11;

Ровно -13...-11;

Житомир -13...-11;

Винница -13...-11;

Одесса -6...-4;

Николаев -4...-2;

Херсон -6...-4;

Симферополь -4...-2;

Кропивницкий -13...-11;

Черкассы -13...-11;

Чернигов -13...-11;

Сумы -13...-11;

Полтава -13...-11;

Днепр -12...-10;

Запорожье -6...-4;

Донецк -9...-7;

Луганск -10...-8;

Харьков -13...-11.



Прогноз погоды в Украине на 18 января / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?