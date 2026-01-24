Снег и морозы до -17: прогноз погоды на 25 января

Погода в Украине в воскресенье, 25 января, будет облачной и морозной, однако местами ожидаются плюсовые значения. Также в некоторых областях выпадет снег.

В то же время на дорогах страны сохранится гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют незначительный снег, который в южной и западной части страны будет сопровождаться дождем. В то же время ночью на Прикарпатье, а также днем в центральных областях, как ожидается, будет умеренный снег.

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях, а на Закарпатье ночью, будет гололед, и налипание мокрого снега. Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы на северо-востоке и востоке страны будет в пределах от 12 до 17 градусов мороза, в течение дня столбики термометров, по данным Укргидрометцентра, покажут от 7 до 12 градусов мороза.

В южной и западных областях в ночные часы температура воздуха составит в пределах от 3 до 8 градусов мороза, в дневное время на этой территории, согласно прогнозу, ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью температура воздуха – около 0 градусов. Днем она будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла, на остальной территории будет от 8 до 13 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.

Какие температуры будут в областных центрах?

Киев -7...-5;

Ужгород +3...+5;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...-2;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -7...-5;

Винница -5...-3;

Одесса 0...-2;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...-2;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий -7...-5;

Черкассы -6...-4;

Чернигов -9...-7;

Сумы -10...-8;

Полтава -7...-5;

Днепр -7...-5;

Запорожье -5...-3;

Донецк -10...-8;

Луганск -11...-9;

Харьков -10...-8.



Прогноз погоды на 25 января 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды?