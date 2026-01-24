Укр Рус
Снег и морозы до -17: прогноз погоды на 25 января
24 января, 16:37
Снег и морозы до -17: прогноз погоды на 25 января

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 25 января, будет облачной и морозной, однако местами ожидаются плюсовые значения. Также в некоторых областях выпадет снег.

В то же время на дорогах страны сохранится гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют незначительный снег, который в южной и западной части страны будет сопровождаться дождем. В то же время ночью на Прикарпатье, а также днем в центральных областях, как ожидается, будет умеренный снег.

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях, а на Закарпатье ночью, будет гололед, и налипание мокрого снега. Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы на северо-востоке и востоке страны будет в пределах от 12 до 17 градусов мороза, в течение дня столбики термометров, по данным Укргидрометцентра, покажут от 7 до 12 градусов мороза.

В южной и западных областях в ночные часы температура воздуха составит в пределах от 3 до 8 градусов мороза, в дневное время на этой территории, согласно прогнозу, ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью температура воздуха – около 0 градусов. Днем она будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла, на остальной территории будет от 8 до 13 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.

Какие температуры будут в областных центрах?

  • Киев -7...-5;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...-2;
  • Хмельницкий -3...-1;
  • Луцк -4...-2;
  • Ровно -4...-2;
  • Житомир -7...-5;
  • Винница -5...-3;
  • Одесса 0...-2;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий -7...-5;
  • Черкассы -6...-4;
  • Чернигов -9...-7;
  • Сумы -10...-8;
  • Полтава -7...-5;
  • Днепр -7...-5;
  • Запорожье -5...-3;
  • Донецк -10...-8;
  • Луганск -11...-9;
  • Харьков -10...-8.


Прогноз погоды на 25 января 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды?

  • В целом погода в Украине на выходных будет прохладной и туманной. Прогнозируют также небольшие осадки в нескольких регионах. Температура будет расти, но постепенно. На дорогах сохранится гололедица.

  • К слову, ближайшее время синоптики прогнозируют изменение погоды в Украине. По данным Укргидрометцентра, ожидается потепление в большинстве областей, однако ситуация может различаться в зависимости от дня и территории.