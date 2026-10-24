Теплые дни с дождями на Западе Украины: какая погода ожидается на выходных

В эти выходные, 24 и 25 октября, в Украине будет преобладать теплая погода без осадков под влиянием антициклона. В то же время в западных областях малоактивный атмосферный фронт местами принесет небольшие осадки и туманы.

Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

Погода на выходных

Суббота, 24 октября

В западных областях местами будут идти дожди, также возможен туман. В Закарпатье и на Волыни существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, а в Винницкой области – до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+16 градусов.

В северных областях будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью температура составит +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +12…+17 градусов.

В центральных регионах также будет преобладать сухая погода. Температура будет колебаться в пределах +6…+11 градусов ночью и +14…+19 градусов днем.

На юге страны и в Крыму осадков не прогнозируется. Лишь ночью в Одесской области местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, а днем потеплеет до +16…+21 градуса.

В восточных областях дождей также не ожидается. Ночью температура опустится до +6…+11 градусов, а днем повысится до +13…+18 градусов.

Воскресенье, 25 октября

В западных областях лишь ночью местами будет идти небольшой дождь. В отдельных районах будет образовываться туман. Столбики термометров покажут +4…+9 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

На севере страны сутки снова пройдут без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +12…+17 градусов.

В центральной части страны сохранится погода без осадков. Ночью температура составит +6…+11 градусов, а днем – +13…+18 градусов.

В южных областях и в Крыму снова будет сухо и тепло. Температура воздуха составит +8…+13 градусов ночью и поднимется до +16…+21 градуса днем.

В восточных областях также не прогнозируются дожди. Ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а днем поднимутся до +12…+17 градусов.