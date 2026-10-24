Теплі дні з дощами на Заході України: якою буде погода на вихідних

Погода

Такий прогноз оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Погода на вихідних

Субота, 24 жовтня

У західних областях місцями йтимуть дощі, також можливий туман. На Закарпатті та Волині істотних опадів не прогнозують. Уночі температура коливатиметься в межах +3…+8 градусів, а на Вінниччині – до +10 градусів. Удень повітря прогріється до +10…+16 градусів.

У північних областях буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Уночі температура становитиме +6…+11 градусів, а удень потепліє до +12…+17 градусів.

У центральних регіонах також переважатиме суха погода. Температура коливатиметься в межах +6…+11 градусів уночі та +14…+19 градусів удень.

На Півдні країни та в Криму опадів не прогнозують. Лише вночі на Одещині місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, а вдень пригріє до +16…+21 градуса.

У східних областях дощів також не очікується. Уночі температура опуститься до +6…+11 градусів, а вдень підвищиться до +13…+18 градусів.

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Неділя, 25 жовтня

У західних областях лише уночі подекуди йтиме невеликий дощ. В окремих районах утворюватиметься туман. Стовпчики термометрів покажуть +4…+9 градусів уночі та +12…+17 градусів вдень.

На Півночі країни знову доба мине без опадів. Уночі температура коливатиметься в межах +6…+11 градусів, а вдень потепліє до +12…+17 градусів.

У центральній частині країни збережеться погода без опадів. У нічний час температура становитиме +6…+11 градусів, а удень – +13…+18 градусів.

У південних областях та в Криму знову буде сухо і тепло. Температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та пригріє до +16…+21 градуса вдень.

У східних областях так само не прогнозують дощів. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +5…+10 градусів, а удень піднімуться до +12…+17 градусів.