Прогноз погоды на 29 октября: бабье лето вновь радует Украину, на западе и севере – осадки
Погода в Украине в понедельник, 29 октября, будет довольно приятной – в большинстве областей ожидается тепло и не прогнозируются осадки, а температура в среднем составит около 17 – 19 градусов выше нуля. Правда, вероятны дожди, однако они будут наблюдаться на западе и в некоторых регионах севера.
Как объясняет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дело в том, что Украина сейчас входит в зону теплого воздуха в Европе.
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29 октября в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет прекрасна – +15 – +22 градуса. А на крайнем севере – северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины она составит +10 – +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятны только в западных областях, в отдельных районах севера,
– отмечает специалист.
Что касается Киева, то в столице, по словам Диденко, понедельник ожидается теплым: до +16 – +19 градусов. Кроме того, убеждает она, хотя на небе и могут быть облака, однако существенные осадки не ожидаются.
Прогноз погоды на понедельник, 29 октября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +15...+17
Суммы – +14...+16
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +17...+19
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также прогнозируют сухую, солнечную и ясную погоду почти на всей территории Украины, кроме запада и некоторых районов севера, где пройдут дожди.
Согласно обнародованной информации, наиболее холодно будет на Сумщине – +14 – +16 градусов, а теплее всего на Николаевщине и в Крыму, где столбики термометров будут показывать 20 – 22 градуса выше нуля.
Прогноз погоды в Украине на 29 октября от Укргидрометцентра
Напомним, 24 октября Карпаты засыпало снегом – в высокогорье снежный покров достигал от 20 до 25 сантиметров.