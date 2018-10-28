Погода в Украине в понедельник, 29 октября, будет довольно приятной – в большинстве областей ожидается тепло и не прогнозируются осадки, а температура в среднем составит около 17 – 19 градусов выше нуля. Правда, вероятны дожди, однако они будут наблюдаться на западе и в некоторых регионах севера.

Как объясняет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дело в том, что Украина сейчас входит в зону теплого воздуха в Европе.

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29 октября в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет прекрасна – +15 – +22 градуса. А на крайнем севере – северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины она составит +10 – +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятны только в западных областях, в отдельных районах севера,

– отмечает специалист.

Что касается Киева, то в столице, по словам Диденко, понедельник ожидается теплым: до +16 – +19 градусов. Кроме того, убеждает она, хотя на небе и могут быть облака, однако существенные осадки не ожидаются.

Прогноз погоды на понедельник, 29 октября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Суммы – +14...+16

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также прогнозируют сухую, солнечную и ясную погоду почти на всей территории Украины, кроме запада и некоторых районов севера, где пройдут дожди.

Согласно обнародованной информации, наиболее холодно будет на Сумщине – +14 – +16 градусов, а теплее всего на Николаевщине и в Крыму, где столбики термометров будут показывать 20 – 22 градуса выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября от Укргидрометцентра

Напомним, 24 октября Карпаты засыпало снегом – в высокогорье снежный покров достигал от 20 до 25 сантиметров.