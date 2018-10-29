Погода в Україні у понеділок, 29 жовтня, буде доволі приємною – у більшості областей очікується тепло та не прогнозуються опади, а температура у середньому становитиме близько 17 – 19 градусів вище нуля. Щоправда, є імовірними дощі, однак вони спостерігатимуться на заході та у деяких регіонах півночі.

Як пояснює синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, річ у тім, що Україна зараз входить до зони найтеплішого повітря в Європі.

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29 жовтня загалом переважатиме суха, часто сонячна погода. Температура повітря у більшості областей буде пречудовою – +15 – +22 градуси. А на крайній півночі – північні райони Сумщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини вона становитиме +10 – +16 градусів. Тепле повітря втримається і найближчі кілька днів. Дощі є ймовірними лише у західних областях, в окремих районах півночі,

– зазначає фахівець.

Щодо Києва, то у столиці, за словами Діденко, понеділок очікується теплим: до +16 – +19 градусів. Крім того, переконує вона, хоча на небі й можуть бути хмари, проте суттєві опади не очікуються.

Прогноз погоди на понеділок, 29 жовтня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +17…+19

Харків – +16…+18

Київ – +16…+18

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також прогнозують суху, сонячну та ясну погоду майже на всій території України, окрім заходу та деяких районів півночі, де пройдуть дощі.

Відповідно до оприлюдненої інформації, найхолодніше буде на Сумщині – +14 – +16 градусів, а найтепліше на Миколаївщині та у Криму, де стовпчики термометрів показуватимуть 20 – 22 градуси вище нуля.



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня від Укргідрометцентру