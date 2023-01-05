В ГУР объяснили, на основе чего строит свои прогнозы Буданов

Начальник украинской разведки неоднократно делал неожиданные прогнозы о событиях войны в Украине. Следует добавить, что предсказания Буданова "не высосаны из пальца".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, оптимистичные прогнозы Буданова на 2023 год базируются на разведданных и анализе ситуации в поле боя и в мире.

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Прогнозы могут быть не только оптимистичными

Юсов отметил, что представители ГУР говорят о таких вещах, основываясь на четкой информации разведданных.

Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой,

– сообщил Юсов.

Он также добавил, что Буданов не всегда сообщал оптимистические новости, в частности, глава разведки также когда-то предупреждал о широкомасштабном вторжении России.

Что Буданов прогнозирует Украине на 2023 год