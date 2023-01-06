Буданов знает, что происходит в Бахмуте или России, – реакция Подоляка на прогнозы по войне
The Wall Street Journal пишет о том, что россияне ослабили наступление на Бахмут. Аналитики из Atlantic Council говорят, что следующее контрнаступление ВСУ может быть на Бердянск или Мелитополь. В свою очередь ГУР МО предупреждает о том, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.
Эксгенерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе считает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года. Однако Михаил Подоляк отмечает: доверять прогнозам генералов в отставке не стоит. Об этом советник Офиса Президента сказал в эксклюзивном интервью 24 канала.
Достойно внимания До финала войны дойдет только зэковская армия и Пригожин придет с вопросами к Путину – Подоляк
"Очень коротко: не читайте прогнозы отставных генералов. Они не воевали в таком объеме, в котором сегодня Украина воюет. Они вообще не понимают природу этой войны. Они не понимают, что происходит с тактической и стратегической точки зрения. Они просто теоретики, которые говорят свое мнение. Такое себе фэнтези", – акцентирует советник ОП.
Каким источникам можно доверять
Подоляк отмечает, что доверять нужно только трем источникам:
- Президент Украины Владимир Зеленский
"Это ставка Верховного Главнокомандующего, он абсолютно в материале", – говорит Подоляк. Глава государства понимает и наши возможности, и возможности России – с точки зрения психологии ведения войны и так далее.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
"Он четко понимает тип войны, какие операции и как происходят, какие ресурсы нужны под эти операции, что есть на той стороне", – отмечает советник. Как говорит Сунь Цзы, он очень хорошо знает и противника, и наши возможности, поэтому выбирает то время для той или иной операции, которая позволит провести ее максимально эффективно и эффектно.
- ГУР МО Украины
"Кирилл Буданов сегодня гораздо лучше знает, чем даже в начале войны, что происходит в России", – утверждает Подоляк. И когда мы говорим, добавляет он, что какое-то оружие куда-то переместили – мы просто фиксируем в публичном пространстве, что все видим, все понимаем и ко всему готовы.
Сегодня наше ГУР МО на 10 голов выше, чем разведка России или любой другой страны,
– подчеркнул Подоляк.
Мы понимаем, продолжил он, что происходит в России, на Бахмутском направлении, на Кременном направлении, на направлении Энергодар – Мелитополь и так далее.
"Еще раз подчеркиваю: Зеленский, Залужный и Буданов – это ключевые фигуры, которые точно понимают, что происходит, и могут дать на 95,8% правдивый прогноз. И именно так, как они говорят, будет развиваться война", – подытожил Подоляк.
На основе чего Буданов делает прогнозы
- Начальник украинской разведки неоднократно делал неожиданные прогнозы о событиях войны в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что предсказания Буданова "не высосаны из пальца".
- По его словам, оптимистичные прогнозы Буданова на 2023 год базируются на разведданных и анализе ситуации в поле и в мире. "Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", – сказал Юсов.
- Он также добавил, что Буданов не всегда сообщал оптимистические новости. В частности, глава разведки также когда-то предупреждал о широкомасштабном вторжении России.