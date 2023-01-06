Буданов знает, что происходит в Бахмуте или России, – реакция Подоляка на прогнозы по войне

The Wall Street Journal пишет о том, что россияне ослабили наступление на Бахмут. Аналитики из Atlantic Council говорят, что следующее контрнаступление ВСУ может быть на Бердянск или Мелитополь. В свою очередь ГУР МО предупреждает о том, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

Эксгенерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе считает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года. Однако Михаил Подоляк отмечает: доверять прогнозам генералов в отставке не стоит. Об этом советник Офиса Президента сказал в эксклюзивном интервью 24 канала.

Достойно внимания До финала войны дойдет только зэковская армия и Пригожин придет с вопросами к Путину – Подоляк

"Очень коротко: не читайте прогнозы отставных генералов. Они не воевали в таком объеме, в котором сегодня Украина воюет. Они вообще не понимают природу этой войны. Они не понимают, что происходит с тактической и стратегической точки зрения. Они просто теоретики, которые говорят свое мнение. Такое себе фэнтези", – акцентирует советник ОП.

Каким источникам можно доверять

Подоляк отмечает, что доверять нужно только трем источникам:

Президент Украины Владимир Зеленский

"Это ставка Верховного Главнокомандующего, он абсолютно в материале", – говорит Подоляк. Глава государства понимает и наши возможности, и возможности России – с точки зрения психологии ведения войны и так далее.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

"Он четко понимает тип войны, какие операции и как происходят, какие ресурсы нужны под эти операции, что есть на той стороне", – отмечает советник. Как говорит Сунь Цзы, он очень хорошо знает и противника, и наши возможности, поэтому выбирает то время для той или иной операции, которая позволит провести ее максимально эффективно и эффектно.

ГУР МО Украины

"Кирилл Буданов сегодня гораздо лучше знает, чем даже в начале войны, что происходит в России", – утверждает Подоляк. И когда мы говорим, добавляет он, что какое-то оружие куда-то переместили – мы просто фиксируем в публичном пространстве, что все видим, все понимаем и ко всему готовы.

Сегодня наше ГУР МО на 10 голов выше, чем разведка России или любой другой страны,

– подчеркнул Подоляк.

Мы понимаем, продолжил он, что происходит в России, на Бахмутском направлении, на Кременном направлении, на направлении Энергодар – Мелитополь и так далее.

"Еще раз подчеркиваю: Зеленский, Залужный и Буданов – это ключевые фигуры, которые точно понимают, что происходит, и могут дать на 95,8% правдивый прогноз. И именно так, как они говорят, будет развиваться война", – подытожил Подоляк.

На основе чего Буданов делает прогнозы