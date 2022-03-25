Прогоняйте иностранцев из своих городов, – Тихановская обратилась к белорусам в День воли

25 марта в Беларуси отмечают День воли. Лидер оппозиции Светлана Тихановская поздравила народ и обратилась с призывом прогнать чужаков из страны.

Она призвала белорусов к выводу российских войск из Беларуси. Так, Тихановская предлагает взять будущее страны в свои руки.

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Тихановская обратилась к белорусам в День воли

По ее словам, независимость – это когда защищаешь свою страну, а для тебя это даже не подвиг, просто здоровая реакция на преступление. Ведь другого выхода нет и не может быть. Она говорит, что не следует использовать свою страну для ведения чужой войны, в частности, землю, аэродромы и войска.

Жители независимой страны имеют только один выход: выгнать иностранцев из своих городов. Ведь все в стране чувствуют: это моя земля,

– заявила Тихановская.

Она напомнила о необходимости вывода российских войск из Беларуси путем Антивоенного движения. Только так можно избавиться от диктатуры и освободить политических заключенных.

Тихановская подчеркивает, что тогда белорусский народ может избрать новое демократическое правительство на честных выборах и убедиться, что оно будет переизбрано в установленные законом сроки.

Смотрите обращение Светланы Тихановской

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