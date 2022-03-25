Вона закликала білорусів до виведення російських військ із Білорусі. Так, Тихановська пропонує народові взяти майбутнє країни у свої руки.

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Тихановська звернулася до білорусів у День волі

За її словами, незалежність це коли захищаєш свою країну, а для тебе це навіть не подвиг, просто здорова реакція на злочин. Адже іншого виходу немає і не може бути. Вона каже, що слід використовувати свою країну для ведення чужої війни, зокрема, землю, аеродроми та війська.

Жителі незалежної країни мають лише один вихід: вигнати іноземців зі своїх міст. Адже усі в країні відчувають: це моя земля,

– заявила Тихановська.

Вона нагадала про необхідність виведення російських військ із Білорусі через Антивоєнний рух. Тільки так можна позбутися диктатури та звільнити політичних ув'язнених.

Тихановська підкреслює, що тоді білоруський народ зможе обрати новий демократичний уряд на чесних виборах І переконатися, що її буде переобрано у встановлені законом терміни.

Дивіться звернення Світлани Тихановської



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