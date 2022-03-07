Программа "Путешествуй по Украине": появилось новое направление для оккупантов – эпическое видео

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков. Интересно, что специально для оккупантов даже создали новую "туристическую программу" с названием "Путешествуй по Украине".

Там предупреждают, что для российских оккупантов есть лишь одно направление – гибель.

К теме ВСУ накрыли аэродром под Херсоном: уничтожили 30 российских вертолетов

В сети обнародовали эпическое видео с программой "Путешествуй по Украине" для российских оккупантов. Там изображено, как профессионально ВСУ уничтожают врагов.

Для российских оккупантов появилась новая туристическая программа "Путешествуй по Украине":

К слову, оккупанты продолжают нести потери из-за войны в Украине. В частности, за время войны уже погибло более 11 тысяч российских военных.

Кроме того, РФ потеряла около 300 танков и 1000 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем и 450 единиц автомобильной техники.