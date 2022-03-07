Там попереджають, що для російських окупантів є лише один напрям – загибель.

До теми ЗСУ накрили аеродром під Херсоном: знищили 30 російських вертольотів

В мережі оприлюднили епічне відео з програмою "Мандруй Україною" для рсійських окупантів. Там зображено, як професійно ЗСУ знищують ворогів.

Для російських окупантів з’явилася нова туристична програма "Мандруй Україною":



До слова, окупанти продовжують нести втрати через війну в Україну. Зокрема, за час війни вже загинуло понад 11 тисяч російських військових.

Окрім того, РФ втратила майже 300 танків та 1000 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем та 450 одиниць автомобільної техніки.