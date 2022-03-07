У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюються, бо складно провести підрахунок через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Втрати ворога за час війни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 11 тис. осіб,
  • танків – 290 одиниць,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 одиниць,
  • артилерійських систем – 117 одиниць,
  • РСЗВ – 50 одиниць,
  • засоби ППО – 23 одиниць,
  • літаків – 46 одиниць,
  • гелікоптерів – 68 одиниць,
  • автомобільної техніки – 454 одиниць,
  • кораблі / катери – 3 одиниць,
  • цистерн з ППМ – 60 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,

До слова, Супутникова розвідка США стверджує, що станом на 5 березня росіяни ввели в Україну вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних сил. Наразі втрати противника оцінюють в 11 тисяч загиблих та 30 – 35 тисяч поранених. Проте реальні втрати росіян можуть бути значно більшими. У ЦОС припускають, що окупанти зазнали втрат до 46 тисяч солдат.


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