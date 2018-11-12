Программа "Доступное жилье": кто уже получил помощь от государства, а кому она и не светит

Просили миллиард, а получили 100 миллионов. Да еще и с опозданием на 10 месяцев. На днях в регионы таки поступили деньги по государственной программе "Доступное жилье". Поэтому на то, чтобы получить заветное жилье в этом году, у переселенцев, участников АТО и молодых семей остается 2 месяца.

Луганчанка Юлия Петутина – счастливая владелица двухкомнатной квартиры.

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В декабре 2017-го дом ввели в эксплуатацию, а уже в марте заселились в него. Сейчас ее семье здесь принадлежит 66 квадратных метров. Цена тогда была почти 17 тысяч гривен. Половину стоимости квартиры семье переселенцев по условиям программы "Доступное жилье" компенсировало государство.



Семья переселенцев приобрела квартиру по программе "Доступное жилье"

"Я до сих пор считаю, что это просто чудо! И это все без взяток!"– сказала Юлия.

Но чтобы не прозевать свой шанс приходилось буквально ночевать в Фонде содействия молодежному жилищному строительству, – вспоминает Юлия. Спасло то, что были одними из первых в очереди на квартиру, имели все необходимые документы и деньги.

Мы стали в очередь 12-ми, и эти дни я помню поминутно, потому что это были очень большие нервы. С понедельника на вторник мой муж ночевал там,

– вспоминает женщина.

Другой пример – дончанин Руслан Калинин. Уже 5 лет вместе с семьей живет в Киеве. Арендуют жилье. Говорит, его квартира осталась в Донецке. Чтобы получить собственные квадратные метры в столице, тоже стал в очередь по программе "Доступное жилье". Однако, повезло ему меньше, чем Юлии.

Я 942-й в очереди. Если будет четкое стабильное финансирование, где-то около миллиарда гривен, то через несколько лет моя семья тоже сможет получить жилье,

– надеется Руслан.

Государственная программа "Доступное жилье" работает с 2010 года. Однако, деньги выделяли лишь до 2014-го, потом три года финансирования не было и на очередь никого не ставили. Только в прошлом году нашли 30 миллионов гривен, их хватало на 90 квартир. А желающих – тысячи. Сейчас в приоритете – участники АТО и переселенцы. Им государство компенсирует 50% стоимости квартир. Остальным, а это все, кто нуждается в улучшении жилищных условий, – лишь 30-ть. Поэтому с 8,5 тысяч украинцев, которые стоят в очереди, 70% – переселенцы.

"Сейчас зарегистрировано 1,5 миллиона переселенцев. Если эту программу достаточно финансировать, хотя бы на 1 миллиард гривен, тогда 3-3,5 тысячи семей воспользовались бы этой программой, а это около 10 тысяч человек", – отметил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.



Руслан Калинин

Но смогут около 300 семей. Потому что вместо миллиарда, на который рассчитывали, получили 10-ю его часть.

Нам парламент предусмотрел всего 100 миллионов гривен на реализацию программы. И в проекте бюджета на следующий год правительство также предлагает 100 миллионов гривен,

– отметил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Фонда.

Застройщика и квартиры участники программы в этом году будут выбирать самостоятельно. Раньше это делала специальная комиссия.

Если гражданин, получивший государственную поддержку, в течение 3-х лет захочет продать жилье, то необходимо вернуть в бюджет те средства, которые получил,

– пояснил Комнатный.

Метраж квартиры по программе ограничен. Не более 21 квадратного метра на одного человека плюс еще 10,5 метров добавляется на семью. Поэтому семья из 3-х человек может претендовать на льготную квартиру в 73,5 квадратных метра. За все, что сверх нормы, будут платить полную сумму. Но проблема в том, что предусмотренные программой деньги в регионы поступили только сейчас, в конце года. Поэтому на распределение квартир остается 2 месяца. За это время надо подписать договоры, выбрать застройщика и проплатить деньги. Квартиры получат те, кто успеет это сделать.