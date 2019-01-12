Программы действий: что планируют сделать с Украиной кандидаты в президенты

Эксперты говорят, что большинство украинцев обычно голосуют за личность, руководствуясь принципом: доверяю или не доверяю политику. Тогда как на Западе избиратели тщательно вчитываются в каждый пункт предвыборной программы.

А еще, согласно социологическим исследованиям, украинцы хотят, чтобы новый президент закончил войну на Востоке, усилил борьбу с коррупцией и восстановил промышленность.

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"Украинцы очень четко определились со своими приоритетами, и в течение последние 5 лет эти приоритеты не изменялись. Это вопрос войны, безопасности, это вопрос коррупции и справедливости правоохранительного порядка, это вопрос экономики, в частности, бедности, цен. Это вопросы здравоохранения и образования ", – отметил политический эксперт Александр Солонтай.

И именно на эти социологические исследования часто и ориентируются политики, формируя программу. Не зря Анатолий Гриценко избрал основным месседжем слово "честный". Ведь и украинцы хотят видеть честного президента и больше честных людей у ​​власти. Прежде всего, он обещает разобраться с коррупцией в Украине. Начать собирается с Администрации Президента.



Анатолий Гриценко

За коррупцию обещает взяться и другой зарегистрированный кандидат – Валентин Наливайченко. "И самое главное для меня – что действительно болит и почему иду в президенты – это уничтожение коррупции. Уничтожение коррупции во власти", – пообещал кандидат.



Валентин Наливайченко

У Юлии Тимошенко – новый курс. Вот только обещания – старые газовые. С билбордов клянется снизить цены на голубое топливо в два раза. Она, опять же, обратилась к социологии, а избиратели хотят снижения тарифов.

Значительно более конкретная программа у Андрея Садового. Обещает, в частности, поднять зарплату солдатам украинской армии до тысячи долларов, запретить владение стратегическими объектами гражданам России, тратить на финансирование медицины не менее 5% ВВП ежегодно и сократить состав Верховной Рады до 300 депутатов.

Программа Садового будет состоять из реформаторских предложений относительно того, как можно усовершенствовать государственное управление, относительно развития производства, экономического роста,

– подчеркнул политолог Михаил Басараб.



Андрей Садовый

Однако, четкие политические программы есть не у всех. Как вот у шоумена Владимира Зеленского. "Мы напишем мою программу вместе с тобой. Шаг №1: напиши, пожалуйста, пять главных проблем Украины", – сказал комик, кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Это говорит о его непрофессионализме. Там, где он профессиональный, он не требует ничьих советов. Если он умеет писать шутки и знает как их играть на сцене – он не выходит в Facebook и не говорит: "Напишите мне выступление "95 квартала",

– отметил политолог Николай Давидюк.



Владимир Зеленский

Действующий президент тоже ничего нового пока не обещает. Скорее, с помощью телевидения и билбордов пытается запечатлеть в головах избирателей, что все важные достижения страны (а главное – это Томос, безвиз и окрепшая армия) – это личные достижения Порошенко.

"Мы видим, что у Порошенко пока сокращенная программа. Почему она у него сокращенная? Сокращенная до армии, веры, церкви. Потому что это те пункты, в которых он пытается показать какие-то результаты", – добавил политэксперт Александр Солонтай.

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Нечто большее, говорят политологи, Порошенко немного опасно предлагать. Так как избиратели сразу могут поинтересоваться, почему не сделал этого раньше.