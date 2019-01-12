19:38
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, сегодня
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Программы действий: что планируют сделать с Украиной кандидаты в президенты

      15 Читати новину українською

      Эксперты говорят, что большинство украинцев обычно голосуют за личность, руководствуясь принципом: доверяю или не доверяю политику. Тогда как на Западе избиратели тщательно вчитываются в каждый пункт предвыборной программы.

      А еще, согласно социологическим исследованиям, украинцы хотят, чтобы новый президент закончил войну на Востоке, усилил борьбу с коррупцией и восстановил промышленность.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      "Украинцы очень четко определились со своими приоритетами, и в течение последние 5 лет эти приоритеты не изменялись. Это вопрос войны, безопасности, это вопрос коррупции и справедливости правоохранительного порядка, это вопрос экономики, в частности, бедности, цен. Это вопросы здравоохранения и образования ", – отметил политический эксперт Александр Солонтай.

      И именно на эти социологические исследования часто и ориентируются политики, формируя программу. Не зря Анатолий Гриценко избрал основным месседжем слово "честный". Ведь и украинцы хотят видеть честного президента и больше честных людей у ​​власти. Прежде всего, он обещает разобраться с коррупцией в Украине. Начать собирается с Администрации Президента.

      гриценко
      Анатолий Гриценко

      За коррупцию обещает взяться и другой зарегистрированный кандидат – Валентин Наливайченко. "И самое главное для меня – что действительно болит и почему иду в президенты – это уничтожение коррупции. Уничтожение коррупции во власти", – пообещал кандидат.

      наливайченко
      Валентин Наливайченко

      У Юлии Тимошенко – новый курс. Вот только обещания – старые газовые. С билбордов клянется снизить цены на голубое топливо в два раза. Она, опять же, обратилась к социологии, а избиратели хотят снижения тарифов.

      Значительно более конкретная программа у Андрея Садового. Обещает, в частности, поднять зарплату солдатам украинской армии до тысячи долларов, запретить владение стратегическими объектами гражданам России, тратить на финансирование медицины не менее 5% ВВП ежегодно и сократить состав Верховной Рады до 300 депутатов.

      Программа Садового будет состоять из реформаторских предложений относительно того, как можно усовершенствовать государственное управление, относительно развития производства, экономического роста,
      – подчеркнул политолог Михаил Басараб.

      садовий
      Андрей Садовый

      Однако, четкие политические программы есть не у всех. Как вот у шоумена Владимира Зеленского. "Мы напишем мою программу вместе с тобой. Шаг №1: напиши, пожалуйста, пять главных проблем Украины", – сказал комик, кандидат в президенты Владимир Зеленский.

      Это говорит о его непрофессионализме. Там, где он профессиональный, он не требует ничьих советов. Если он умеет писать шутки и знает как их играть на сцене – он не выходит в Facebook и не говорит: "Напишите мне выступление "95 квартала",
      – отметил политолог Николай Давидюк.

      зеленський
      Владимир Зеленский

      Действующий президент тоже ничего нового пока не обещает. Скорее, с помощью телевидения и билбордов пытается запечатлеть в головах избирателей, что все важные достижения страны (а главное – это Томос, безвиз и окрепшая армия) – это личные достижения Порошенко.

      "Мы видим, что у Порошенко пока сокращенная программа. Почему она у него сокращенная? Сокращенная до армии, веры, церкви. Потому что это те пункты, в которых он пытается показать какие-то результаты", – добавил политэксперт Александр Солонтай.

      Читайте также: Предвыборная лапша или Кто из политиков врет больше: рейтинг любителей обещаний

      Нечто большее, говорят политологи, Порошенко немного опасно предлагать. Так как избиратели сразу могут поинтересоваться, почему не сделал этого раньше.

      Автор: Мария Писаренко, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Валентин Наливайченко Анатолий Гриценко Андрей Садовой Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня , 19:24 Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      4792
      Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      сегодня , 19:00 Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      Борис Немировський 39
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сегодня , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 1509
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сегодня , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 160
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      50198
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук