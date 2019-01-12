Програми дій: що планують зробити з Україною кандидати в президенти

Експерти кажуть, що більшість українців зазвичай голосують за особистість, керуючись принципом: довіряю чи не довіряю політику. Тоді як на Заході виборці ретельно вчитуються в кожен пункт передвиборчої програми.

А ще, згідно з соціологічними дослідженнями, українці хочуть щоб новий президент закінчив війну на Сході, посилив боротьбу з корупцією та відновив промисловість.

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"Українці дуже чітко визначились зі своїми пріоритетами, і протягом останніх 5 років ці пріоритети не змінювались. Це питання війни, безпеки, це питання корупції і справедливості правохоронного порядку, це питання економіки, зокрема, бідності, цін. Це питання охорони здоров'я й освіти", – зазначив політичний експерт Олександр Солонтай.

І саме на ці соціологічні дослідження часто і орієнтуюся політики, формуючи програму. Не дарма Анатолій Гриценко обрав основним меседжем слово "чесний". Адже і українці хочуть бачити чесного президента і більше чесних людей при владі. Перш за все, він обіцяє розібратись з корупцією в Україні. Почати збирається з Адміністрації Президента.



Анатолій Гриценко

За корупцію обіцяє взятися і інший зареєстрований кандидат – Валентин Наливайченко. "І найголовніше для мене – що справді болить і чому йду в президенти – це знищення корупції. Знищення корупції у владі", – пообіцяв кандидат.



Валентин Наливайченко

У Юлії Тимошенко – новий курс. От тільки обіцянки – старі, газові. З білбордів клянеться знизити ціни на блакитне паливо удвічі. Вона, знову ж таки, звернулась до соціології, а виборці прагнуть зниження тарифів.

Значно конкретніша програма у Андрія Садового. Обіцяє, зокрема, підняти зарплату солдатам української армії до тисячі доларів, заборонити володіння стратегічними об’єктами громадянам Росії, витрачати на фінасування медицини не менше 5% ВВП щороку та скороти склад Верховної Ради до 300 депутатів.

Програма садового буде складатись з реформаторських пропозицій щодо того, як можна удосконалити державне управління, щодо розвитку виробництва, економічного зростання,

– підкреслив політолог Михайло Басараб.



Андрій Садовий

Проте, чіткі політичні програми є не у всіх. Як от у шоумена Володимира Зеленського. "Ми напишесо мою програму разом з тобою. Крок №1: напиши. будь ласка, п'ять головних проблем України", – сказав комік, кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Це говорить про його непрофесійність. Там, де він професійний, він не просить нічиєї поради. Якщо він вміє писати жарти і знає як їх грати на сцені – він не виходить у Facebook і не каже: "Напишіть мені виступ "95 кварталу",

– наголосив політолог Микола Давидюк.



Володимир Зеленський

Чинний президент теж нічого нового поки не обіцяє. Швидше, за допомогою телебачення і білбордів намагається закарбувати в головах виборців, що всі важливі досягнення країни (а головне – це Томос, безвіз та зміцніла армія) – це особисті здобутки Порошенка.

"Ми бачимо, що у Порошенка поки що скорочена програма. Чому вона у нього скорочена? Скорочена до армії, віри, церкви. Тому що це ті пункти, в яких він намагається показати якісь результати", – додав політексперт Олександр Солонтай.

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Щось більше, кажуть політологи, Порошенку трохи небезпечно пропонувати. Бо виборці одразу можуть поцікавитися, чому не зробив цього раніше.