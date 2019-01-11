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      Передвиборча локшина або Хто з політиків бреше найбільше: рейтинг любителів обіцянок

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      Щороку вони обіцяють нам безкінечно щасливе життя, а в результаті більшість українців вчергове отримує квест на виживання. З президентського крісла, будинку уряду та парламенської трибуни лунають тисячі обіцянок, найгучніші з яких, на жаль, так і залишаються лише голосними заявами. І чим ближче вибори, тим більше локшини на вуха виборців навішують майбутні кандидати.

      "У нас на осінь великий план робіт. І виборчий кодекс, і зняття депутатскьої недоторканності", – такі плани на осінь озвучив голова парламенту Андрій Парубій, закриваючи восьму сесію парламенту. Тоді перечисляв їх одночасно і у контексті обіцяного, і незробленого. Назвав їх "відкладеною перемогою". Проте чергову обіцянку знову відклали.

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      Жарти-жартами, але дійсно: ні виборчого кодексу, ні зняття депутатської недоторканності ми не отримали.

      Депутати вже не перший рік обіцяють це зробити, демонструють всім свої видом бажання це зробити, але в той же час не реалізовують даний запит населення і не хочуть зупинити це феодальне суспільство, яке стоїть над схваткою над суспільством звичайним,
      – наголосив політолог Микола Давидюк.

      Те ж стосується автоматичної фіксації порушень на дорогах і мовного закону. Обіцянками грішить кожен політик: хтось більше, хтось менше. Видання "Слово і Діло" порахувало, хто став рекордсменом за минулий рік.

      На першому місці – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За 2018 рік дав 128 обіцянок. Обпік українців тим, що ціни на газ для населення рости не будуть, проте перед опалювальним сезоном провалив обіцянку. У Кабміні його доганяє міністр інфраструктури Володимир Омелян – 113 запевнень. Хоч і обіцяний RyanAir полетів, проте більшість обіцянок – у процесі.

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      Серед парламентарів відзначилась голова "Батьківщини" та кандидат на посаду президента Юлія Тимошенко, на її рахунку за минулий рік – 91 обіцянка. Але та хитрить і грає на почуттях електорату, майже все обіцяє виконати в разі перемоги на президентських виборах. 

      Місцеві чиновники також люблять розповісти про свої наміри. Так, на рахунку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа – 114 обіцянок. Серед голів обладміністрацій лідирує очільниця харківської ОДА – Юлія Світлична. Вона озвучила 57 намірів.

      обіцянки політиків
      Рейтинг брехунів-політиків

      Найбільше спекулюють нині на темі виборів та соціальної забезпеченості: бідність, тарифи, зарплати, побут. Тож перед виборами експерти радять включити критичне мислення.

      Скажімо, порівнювати обіцянки з його компетенціями. Коли депут обіцяє нам там знизити в 2 чи в 20 разів тарифи на тепло, газ тощо, а це не сфера його компетенції, – це зазадалегіть неправдиві зобов'язання,
      – зазначила політологиня Юлія Тищенко.

      І чим ближче до виборів, тим більше політики брешуть. Ловили на слові майбутніх кандидатів аналітики VoxUkraine. Виявили, що з літа 2018 року локшини на вухах українців значно побільшало.

      обіцянки політиків
      Обіцянки політиків з літа 2018 року

      В останні місяці все менше правди у словах президента Петра Порошенка та прем'єра Володимира Гройсмана. Половина їх спітчів – правда. Решта – брехня та перебільшення. Проте вони – не лідери.

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      Найбільше бреше соратник Медведчука – Вадим Рабінович. Майже все, що лунає з його вуст – суцільна маніпуляція та неправда. Трохи менше обманює Юлія Тимошенко – лише 30% її слів правдиві. Майже так само – ще один кандидат в президенти – екс-регіонал Юрій Бойко. 

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Юлія Тимошенко Петро Порошенко Володимир Гройсман Юрій Бойко Вадим Рабінович
      Джерело: 24 канал
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